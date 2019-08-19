تباين أداء الأسواق وسط غياب المحفزات

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

تباينت إغلاقات أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، وسط غياب المحفزات وشح السيولة، حيث صعد سوق دبي هامشياً مدعوماً بمكاسب أسهم العقار على الرغم من هبوط أسهم البنوك، والتي كانت سبباً رئيسياً أيضاً في هبوط سوق أبوظبي مع تعرضها لضغوط في الأسابيع الأخيرة بعد قرار خفض أسعار الفائدة.

ونشطت أسهم التأمين في السوقين، إذ صعد في سوق دبي سهم «دبي الوطنية للتأمين» 6.1% و«دار التكافل» 2.74% و«أمان» 1.77% و«سلامة» 1.08%، بينما في سوق أبوظبي زاد سهم «ميثاق» 1.45%. وارتفع سق دبي هامشياً بنسبة 0.04% أو ما يعادل 1.24 نقطة ليغلق عند 2797 نقطة مع صعود أسهم العقار والاستثمار فيما هبطت أسهم البنوك. في المقابل، تراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.31% أو ما يوازي 15.54 نقطة ليقفل عند 5039.13 نقطة مع هبوط أسهم البنوك والعقار.

سيولة

وانخفضت سيولة السوقين بنحو ملحوظ إلى ما دون 200 مليون درهم لتصل إلى 176.1 مليوناً موزعة بواقع 88.3 مليوناً في دبي و87.8 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 155.3 مليون سهم منها 87.8 مليوناً في دبي و67.5 مليوناً في أبوظبي، وذلك من خلال تنفيذ 2277 عملية.

سوق دبي

ودعم صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار بنحو 0.36% مع صعود «إعمار للتطوير» 3.63% و«أرابتك» 2.45% و«داماك» 1.83% و«الاتحاد العقارية» 0.29%، فيما استقر «إعمار العقارية» دون تغيير، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 0.39% مع صعود «سوق دبي» 1.455 و«شعاع» 1.04% واستقرار «دبي للاستثمار».

وانخفض قطاع البنوك بنسبة 0.36% مع هبوط سهم «الإمارات دبي الوطني» و«دبي الإسلامي» بنحو 0.43% و0.39% على التوالي، ونزل قطاع النقل بنحو 0.3% بضغط انخفاض «الخليج للملاحة» 0.51% و«أرامكس» 0.48% بينما استقر «العربية للطيران».

وهيمن «دبي الإسلامي» على التداولات مستقطباً سيولة بنحو 18.17 مليون درهم ليغلق عند 5.12 دراهم، ثم «إعمار» بتداولات 12.3 مليون درهم ليقفل عند 5.17 دراهم. وكان سهم «دبي الوطنية للتأمين» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 6.1% إلى 4.35 دراهم، فيما كان «إثمار» الأكثر انخفاضاً بنسبة 7.14% إلى 0.26 درهم.

سوق أبوظبي

وضغط على سوق أبوظبي انخفاض قطاع البنوك بنسبة 0.65% مع تراجع «أبوظبي الأول» 0.79 % و«أبوظبي التجاري» 0.24% و«الفجيرة الوطني» 9.98%، كما انخفض قطاع العقار بنسبة 0.7% مع هبوط «الدار العقارية» 0.9%.

وارتفع قطاع الاستثمار بنحو 0.79% مع صعود «إشراق» 1.23% و«الواحة كابيتال» 0.63%، وزاد قطاع الطاقة هامشياً بنسبة 0.05% مع ارتفاع «طاقة» 0.41%، وارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.62% مع صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وتصدر «مصرف الشارقة الإسلامي» التداولات مستقطباً سيولة بنحو 13.3 مليون درهم ليغلق عند 1.2 درهم، ثم «أبوظبي الأول» بتداولات 11.7 مليون درهم ليقفل عند 15 درهماً. وتصدر «القدرة القابضة» الأسهم الرابحة بعد صعوده بنسبة 12.35% ليغلق عند 0.91 درهم، فيما كان «الفجيرة الوطني» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.98% إلى 3.88 دراهم.

ناسداك دبي

انخفض مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 0.27% أو ما يعادل 8.67 نقاط ليغلق عند 3195.62 نقطة بعد التداول على 12.38 ألف سهم بقيمة 114.7 ألف دولار من خلال 28 عملية.

إرشادات

دعت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين إلى المبادرة بتسجيل رقم حسابهم المصرفي لدى شركة الوساطة والسوق المالي، بحيث يمكّنهم من استلام كل توزيعات الأرباح بسهولة، ويضمن حقوق المساهمين الذين لم يقوموا باستلام التوزيعات الخاصة بهم.

إفصاحات

ارتفعت أرباح شركة «القدرة القابضة» إلى 92.8 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 45.3 مليون درهم في الفترة نفسها من العام 2018.

قالت شركة داماك العقارية إن مفاوضات الاستحواذ على قطعتي الأرض في منطقة الصفوح والخليج التجاري لم تنتهِ بعد، مشيرة إلى أنها ستقوم قريباً بالإعلان عن قيمة الصفقة حال تمامها بما يشمل مدى تأثير عملية الشراء على موقفها المالي من حيث الإيرادات والأرباح.

استضافت شركة تبريد البحرين التابعة للشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد» وفداً ضم ممثلين عن شركة مرفأ البحرين المالي، ومنظمة الأمم المتحدة، والمهتمين من شركات التطوير العقاري ووسائل العالم المحلية، وذلك في زيارة ميدانية لمحطة تبريد المناطق الكائنة في مدينة المنامة.