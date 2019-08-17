0.5 % نمو الناتج المحلي لهونغ كونغ بالربع الثاني

المصدر: هونغ كونغ - رويترز

قالت حكومة هونغ كونغ إن اقتصاد المدينة نما 0.5% في الربع الثاني مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام، بما يقل على نحو طفيف عن تقديرات أولية، لكن الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين وتنامي الاضطراب السياسي يذكيان المخاوف من أن المركز المالي قد ينزلق سريعاً صوب الركود.

وتمثل الأرقام التي خضعت للتعديل أبطأ وتيرة نمو للمدينة منذ حدوث الأزمة المالية العالمية قبل عشر سنوات، وانخفض النمو قليلاً مقارنة مع قراءة أولية عند 0.6% والوتيرة البالغة 0.6% المسجلة في الربع الأول.

وفي ظل تنامي الضغوط الداخلية والخارجية، أكدت الحكومة أيضاً خفضها لتوقعات النمو لعام 2019 بالكامل إلى نطاق بين 0% و1% من النطاق السابق البالغ ما يتراوح بين 2% و3%، وهو ما أشارت إليه حين أعلنت عن حزمة تحفيز اقتصادي متواضعة.

وعلى أساس فصلي، انكمش الاقتصاد بوتيرة مُعدلة في ضوء العوامل الموسمية نسبتها 0.4%، بما يزيد قليلاً على تقديرات أولية بانكماش نسبته 0.3%، وبما يمثل تراجعاً من نمو نسبته 1.3% في الربع الأول. وأغرقت المواجهات التي يزيد عنفها منذ أشهر بين الشرطة والمحتجين مركز الأعمال العالمي في أسوأ أزماته منذ استعادت الصين حكم المدينة من بريطانيا عام 1997.