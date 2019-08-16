تباين إغلاقات الأسهم مع تصاعد التوترات التجارية العالمية

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية في ختام تعاملات أمس مصحوبة بعمليات بيع استهدفت الأسهم القيادية بسبب مخاوف المستثمرين من التوترات التجارية العالمية.

وانخفض سوق دبي بنسبة 1.27% أو ما يعادل 35.93 نقطة ليغلق عند 2795.76 نقطة مع هبوط أسهم العقار والبنوك والاستثمار والنقل، فيما ارتفع سوق أبوظبي هامشياً بنسبة 0.02% أو ما يعادل 0.89 نقطة ليغلق عند 5054.66 نقطة مع ارتفاع قطاع البنوك والاستثمار مقابل انخفاض قطاع العقار والطاقة، فيما استقر قطاع الاتصالات دون تغيير.

وانتهت أمس فترة السماح لباقي الشركات التي لم تعلن عن نتائجها النصفية، فيما يتوقع المحللون، أن تشهد الأسواق حالة من التوازن خلال الفترة المقبلة خصوصاً بعد نهاية موسم العطلات الصيفية وعودة المستثمرين لضخ مزيد من السيولة التي تتداول حالياً عند مستويات متدنية وشحيحة. واستمرت سيولة الأسواق في الانخفاض لتهبط من 376.4 مليون درهم في جلسة الأحد الماضي إلى 318.6 مليون درهم في جلسة أمس، موزعه بواقع 168.5 مليوناً في دبي و150.1 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 283.9 مليون سهم منها 217.2 مليوناً في دبي و66.7 مليوناً في أبوظبي، وذلك من خلال تنفيذ 5194 عملية.

سوق دبي

وقاد هبوط سوق دبي انخفاض قطاع العقار بنسبة 1.92% مع تراجع أسهم «أرابتك» 3.55% و«داماك» 3.24% و«إعمار للتطوير» 2.82% و«إعمار العقارية» 1.9% و«إعمار مولز» 1.03% و«الاتحاد العقارية» 0.29%، ونزل قطاع البنوك بنسبة 0.65% مع انخفاض «الإمارات دبي الوطني» 0.86% و«دبي الإسلامي» 0.58%.

وتراجع قطاع الاستثمار بنحو 2.19% مع انخفاض «سوق دبي» 3.04% و«دبي للاستثمار» 2.22%، فيما ارتفع «شعاع» بنحو 1.05%، ونزل قطاع النقل بنسبة 1.07% بضغط هبوط «العربية للطيران» 1.65% و«أرامكس» 0.72% و«الخليج للملاحة» 0.63%.

وهيمن سهم «إعمار العقارية» على التداولات مستقطباً سيولة بنحو 37.9 مليون درهم ليغلق عند 5.17 دراهم، ثم «دبي الإسلامي» بتداولات 22.5 مليون درهم ليقفل عند 5.14 دراهم، تلاه «إثمار» بسيولة 16.5 مليون درهم ليصل عند 0.28 درهم. ولم يرتفع سوى 5 أسهم تصدرها «مصرف السلام» بنسبة 4.59% إلى 1.14 درهم، فيما كان سهم «المدينة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.93% إلى 0.24 درهم.

سوق أبوظبي

ودعم تماسك سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 0.17% مع صعود «أبوظبي الأول» 0.17% مقابل هبوط «أبوظبي الإسلامي» 0.8% و«أبوظبي التجاري» 1.66%، فيما استقر قطاع الاتصالات دون تغيير مع ثبات سهم «اتصالات».

وزاد قطاع الاستثمار بنسبة 1.24% مع ارتفاع «إشراق» و«الواحة كابيتال» بنحو 1% و1.49% على التوالي، فيما انخفض قطاع العقار بنسبة 1.65% مع تراجع «الدار العقارية» 1.78%، ونزل قطاع الطاقة بنسبة 0.42% مع هبوط «أدنوك للتوزيع» 1.47% فيما استقر «دانة غاز» وارتفع «طاقة» 0.41%.

وتصدر «أبوظبي الأول» التداولات مستقطباً سيولة بنحو 39.9 مليون درهم ليغلق عند 15.12 درهماً. وحل «منازل» في صدارة الأسهم الرابحة بنسبة 6.17% إلى 0.43 درهم، فيما كان «بنك الفجيرة الوطني» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.83% إلى 4.31 دراهم.

ناسداك

انخفض مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 0.32% أو ما يعادل 10.4 نقاط ليغلق عند 3204.29 نقاط بعد التداول على 222.69 ألف سهم بقيمة 3 ملايين دولار من خلال 249 عملية.

إفصاحات

ــ أعلنت شركة الخزنة للتأمين تحقيق صافي أرباح بنحو 6.89 ملايين درهم في النصف الأول من العام الجاري مقابل خسائر بقيمة 3.43 ملايين درهم خلال الفترة نفسها من عام 2018.

ــ حققت شركة الفجيرة الوطنية للتأمين أرباحاً صافية بقيمة 21.2 مليون درهم في النصف الأول من عام 2019 مقابل 26.5 مليون درهم لنفس الفترة من العام الماضي.

ــ سجلت شركة فودكو القابضة أرباحاً بنحو 39.88 مليون درهم بنهاية الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2019 مقابل 48.57 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

ــ أعلنت شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة - إيفا، المدرجة ببورصتي دبي والكويت، أنه تم التأشير في السجل التجاري للشركة برأس المال الجديد بعد التخفيض والبالغ 26.67 مليون دينار كويتي، وذلك لإطفاء الخسائر المتراكمة والتي تمثل 82% من رأس المال كما في 30 يونيو السابق.