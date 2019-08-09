33.3 مليون درهم أرباح «سلامة» النصفية بنمو 4.7 %

المصدر: دبي - البيان

أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة» أمس نتائجها للنصف الأول 2019، حيث سجل إجمالي أقساط التأمين المكتتبة نمواً بمقدار 18.8% من 547 مليون درهم في النصف الأول 2018 إلى 650 مليوناً في النصف الأول 2019.

وسجل صافي أرباح النصف الأول من عام 2019 زيادة بنسبة 4.7 % ليسجل 33.3 مليون درهم مقارنة مع 31.8 مليون درهم في النصف الأول 2018. ونمت أصول حاملي وثائق التأمين الخاضعة للإدارة بنسبة 20% خلال فترة الستة أشهر من 30 يونيو 2019 مقارنةً بفترة الستة أشهر حتى 31 ديسمبر 2018.

وكشفت «سلامة» عن تحقيق نمو ملحوظ بمقدار 18.8 % في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة مع استمرارها كقوة دافعة في صافي الأرباح. وكشفت النتائج عن زيادة في إجمالي أصول سلامة بزيادة بلغت 20% في الأصول المُدارة من قبلها.

وواصلت سلامة تحقيق النمو في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة مع تحسن أداء الاكتتاب وربحية مستدامة. وظلت الشركة ملتزمة بتقديم حلول مبتكرة وخدمات منقطعة النظير لعملائها وشركائها في الوقت الذي عززت فيه من عائدات المساهمين.

ووافق مجلس الإدارة على دعوة الجمعية العمومية للتصويت على قرار بزيادة ملكية الأجانب في الشركة لـ 49% من 25% حالياً وزيادة سقف تملك المستثمرين الخليجيين لـ 100 % من الشركة بعد الحصول على الموافقات التنظيمية. وعبّر مجلس إدارة الشركة عن تطلعه للقوانين المستقبلية التي من شأنها السماح للمستثمرين الأجانب التملك الكامل لشركات التأمين في الإمارات.