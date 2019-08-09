49.1 مليون دولار صافي ربح «جي إف إتش» للنصف الأول

المصدر: المنامة - البيان

أعلنت مجموعة «جي إف إتش» المالية أمس نتائجها المالية لفترة الأشهر الستة الأولى 2019، المنتهية بتاريخ 30 يونيو، حيث حققت المجموعة زيادة في الإيرادات نسبتها 21.9% لتصل إلى 163.5 مليون دولار، مقارنة بما مقداره 134.1 مليون دولار في النصف الأول 2018.

وارتفعت الإيرادات في الربع الثاني 2019 بنسبة 34.4% لتبلغ 92.9 مليون دولار مقابل 69.1 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2018. ومع استثناء الدخل غير المكرر من استردادات وإلغاء التكاليف ودخل إعادة الهيكلة في النصف الأول من عام 2018، نما إجمالي الدخل التشغيلي للمجموعة في النصف الأول من عام 2019 بنسبة 114.3% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2018.

بلغت قيمة الربح الصافي المحقق للمساهمين خلال النصف الأول 2019 ما قيمته 49.1 مليون دولار مقابل 72.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2018، بانخفاض نسبته 32.3%.

وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «جي إف إتش» المالية: «يواصل النمو القوي والثابت في مختلف أقسام وأنشطة المجموعة في تحقيق نتائج متينة وتحسينات مستمرة في تحقيق الدخل. ويعتبر توسع المجموعة حديثاً في أعمال الخزينة مثالاً بارزاً على هذا التنوع في عملنا، حيث حققت أداءً مميزاً للغاية، وسنواصل تنميتها والاستفادة منها مع مضينا قدماً في أنشطتنا المصرفية الرائدة».

وقال هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي إف إتش» المالية: «تمكنت المجموعة خلال هذه الفترة من استقطاب رؤوس أموال مجموعها 250 مليون دولار للمنتجات المصرفية الاستثمارية، والتي تؤكد الثقة المتنامية في المجموعة. وقد أطلقنا محافظ تعليمية وأمريكية، إضافة إلى الشروع في استثمارات الرعاية الصحية كمجال استثماري جديد. ونتطلع قدماً للبناء على نتائجنا الإيجابية خلال الفترات المقبلة من العام 2019».

أصول

ارتفع إجمالي أصول المجموعة من 5.9 مليارات دولار بتاريخ 31 مارس 2019 ليصل إلى 6.1 مليارات دولار بزيادة نسبتها 3.9%، وارتفعت مطلوبات المجموعة إلى 3.8 مليارات دولار بتاريخ 30 يونيو 2019 مقابل 3.6 مليارات دولار بتاريخ 31 مارس 2019، بزيادة نسبتها 5.9%.