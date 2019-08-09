«شعاع كابيتال» تعلن آخر نتائجها المالية الربعية كشركة مستقلة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «شعاع كابيتال»، أمس، نتائجها المالية للربع الثاني 2019، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 54,4% لتبلغ 47,5 مليون درهم مقارنة مع 30.8 مليون درهم في الفترة نفسها 2018.

وسجلت «شعاع» خلال هذا الربع خسائر بلغت قيمتها 31,6 مليون درهم مقابل أرباح بقيمة 14,6 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2018. كما شهد النصف الأول من العام خسائر بقيمة 56,5 مليون درهم مقارنة مع أرباح بقيمة 26,3 مليون درهم في الفترة ذاتها 2018، وذلك نتيجة تكاليف المعاملات المحتسبة لمرة واحدة والمتعلقة بالاندماج مع مجموعة أبوظبي المالية، بالإضافة إلى نحو 13,5 مليون درهم قيمة مخصصات الانكشاف على استثمارات موروثة ما قبل 2016.

وهذه النتائج المالية هي آخر مجموعة أرباح تعلنها «شعاع» شركة مستقلة، حيث سيتم دمج أرباح الربع الثالث مع أرباح باقي شركات المجموعة المالية الجديدة بعد الاندماج.

كما أعلنت الشركة تعيين مسعود محمود عضواً في مجلس الإدارة. ويشغل مسعود حالياً منصب الرئيس التنفيذي في شركة الياه للاتصالات الفضائية (الياه سات)، كما عمل سابقاً في وحدة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في شركة «مبادلة للتنمية». وبلغت قيمة الميزانية العمومية وإجمالي أصول «شعاع» 2,2 مليار درهم.

ومع الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة لعملية الاندماج، وزيادة «شعاع» لقيمة رأس مالها؛ ستدعو الشركة المساهمين لحضور اجتماع جمعيتها العمومية تبعاً للموافقات التنظيمية، حيث سيتم تسمية أعضاء جدد لمجلس الإدارة، بالإضافة إلى تغيير الهوية المؤسسية لشركة «شعاع كابيتال» إلى مجموعة أبوظبي المالية، كما تم الإفصاح مسبقاً.