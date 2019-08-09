جمعية المحلّلين الماليين المعتمدين في الإمارات تُعيّن مجلس إدارة جديداً

المصدر: دبي - البيان

أعلنت جمعية المحلّلين الماليين المعتمدين في الإمارات، تعيين ريتشارد لي، المحلّل المالي المعتمد، رئيساً جديداً للجمعية، على أن يتولّى منصبه فوراً عقب انتهاء انتخابات الجمعية لعام 2019.

وسيحرص مجلس الإدارة الجديد، الذي يشمل متخصّصين من القطاع المالي المحلي وقطاع إدارة الاستثمار، على تحقيق مساعي معهد المحلّلين الماليين المعتمدين في الإمارات وجمعية المحلّلين الماليين المعتمدين الرامية إلى المساهمة في تنمية المجتمع المالي وتقدّمه في الدولة من خلال تعزيز الممارسات الأخلاقية في أسواق الاستثمار.

ويضمّ مجلس الإدارة الحالي ريتشارد لي، رئيساً لجمعية المحلّلين الماليين المعتمدين في الإمارات، ورومين روسو، نائباً للرئيس، وياسر سيد، أميناً للصندوق، ومحمد الهاملي، وسهى رجب، وفيكتوريا أكسيونوفا، ومانيش أغراوال، وتارون خانديلوال، وبينود شانكار، أعضاء مجلس إدارة.