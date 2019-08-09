تباين الأسواق قبل عطلة العيد والسيولة نصف مليار

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

تباين أداء الأسهم المحلية في ختام تداولات أمس، قبل عطلة عيد الأضحى المقررة اعتباراً من الأحد المقبل، إذ صعد سوق دبي مستمداً الدعم من سهمي «إعمار العقارية» و«الإمارات دبي الوطني»، فيما هبط سوق العاصمة بضغط من الأسهم القيادية في قطاع البنوك.

وستبدأ الأسواق عطلة عيد الأضحى اعتباراً من الأحد وحتى الثلاثاء، على أن يستأنف الدوام الرسمي اعتباراً من الأربعاء وذلك قبل يوم واحد من نهاية فترة السماح لباقي الشركات التي لم تعلن عن نتائجها النصفية.

وزاد سوق دبي بنحو 0.24% أو ما يوازي 6.68 نقاط ليغلق عند 2837.96 نقطة مع صعود أسهم العقار والنقل رغم هبوط البنوك والاستثمار، فيما انخفض سوق أبوظبي بنسبة 0.42% أو ما يعادل 21.59 نقطة ليغلق عند 5097.17 نقطة مع هبوط أسهم البنوك والطاقة، في مقابل ارتفاع العقارات والاستثمار والطاقة. ووصلت سيولة الأسهم قرب نصف المليار درهم مع بلوغها 498.1 مليوناً موزعة بواقع 262.17 مليوناً في أبوظبي، و235.9 مليوناً في دبي، وجرى التداول على 279.6 مليون سهم منها 194.6 مليوناً في دبي و84.9 مليوناً في أبوظبي، وذلك من خلال تنفيذ 5215 صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار بنسبة 0.8% مع ارتفاع «إعمار العقارية» 1.92% و«الاتحاد العقارية» 0.29%، في مقابل هبوط «أرابتك» 1.76% و«إعمار للتطوير» 1.59% و«داماك» 1.56%، وزاد قطاع النقل بنسبة 0.58% مع صعود «العربية للطيران» 3.45% رغم هبوط «أرامكس» و«الخليج للملاحة» بنحو 1.18% و0.62%. ونزل قطاع البنوك بنسبة 0.04% بضغط انخفاض «دبي الإسلامي» 0.57% فيما ارتفع «الإمارات دبي الوطني» 0.43%. ونزل قطاع الاستثمار 0.83% مع هبوط «دبي للاستثمار» 0.74% و«سوق دبي» 0.95% و«شعاع» 1.45%.

وهيمن سهم «إعمار العقارية» على التداولات، مستقطباً سيولة بقيمة 56.6 مليون درهم ليغلق عند 5.3 دراهم، ثم «العربية للطيران» بتداولات 56.2 مليون درهم ليصل إلى 1.2 درهم. وحل «آن ديجيتال» في صدارة الأسهم الرابحة مع صعوده بنسبة 14.6% إلى 0.19 درهم، فيما كان «السلام» الأكثر انخفاضاً بنسبة 8.03% إلى 0.52 درهم.

سوق أبوظبي

وضغط على سوق أبوظبي انخفاض قطاع البنوك بنسبة 0.42% مع هبوط «أبوظبي الأول» 0.26% و«أبوظبي الإسلامي» 0.8% و«أبوظبي التجاري» 1.63%، ونزل قطاع الاتصالات بنحو 0.85% مع انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وارتفع قطاع الطاقة بنسبة 0.08% مع صعود «دانة غاز» 0.97%، وزاد قطاع العقار بنحو 0.67% مع صعود «الدار» بنسبة 0.88%، فيما صعد قطاع الاستثمار بنسبة 0.54% مع صعود «الواحة كابيتال» 1%. وتصدر «أبوظبي التجاري» التداولات، مستقطباً سيولة بنحو 83.5 مليون درهم ليغلق عند 8.4 دراهم، ثم «أبوظبي الأول» بتداولات 63.4 مليون درهم ليقفل عند 15.1 درهماً. وحقق «بنك الشارقة» أكبر نسبة ارتفاع بنحو 5.98%، فيما سجل «القدرة القابضة» أكبر انخفاض بنحو 10% إلى 0.81 درهم.

ناسداك دبي

وانخفض مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 0.27% أو ما يعادل 8.87 نقاط ليغلق عند 3242.26 نقطة، وذلك بعد التداول على 260.25 ألف سهم بقيمة 2.36 مليون دولار من خلال 163 عملية.

إرشادات

دعت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين إلى المبادرة بتسجيل رقم حسابهم المصرفي لدى شركة الوساطة والسوق المالي، بحيث يمكّنهم من استلام كل توزيعات الأرباح بسهولة، ويضمن حقوق المساهمين، الذين لم يقوموا باستلام التوزيعات الخاصة بهم.

إفصاحات

ــ حققت «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين» أرباحاً صافية خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 35.2 مليون درهم مقابل 35.1 مليون درهم للفترة نفسها من العام السابق.

ــ سجلت «الخليجية للاستثمارات العامة» خسائر 68.3 مليون درهم في النصف الأول 2019، مقارنة بخسائر 107.9 ملايين درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ــ سجلت «الصقر الوطنية للتأمين» أرباحاً 12.47 مليون درهم بنهاية الأشهر الستة الأولى من العام مقابل 19.55 مليون درهم بنفس الفترة من 2018.

ــ حققت «العين الأهلية للتأمين» أرباحاً 32.2 مليون درهم بنهاية النصف الأول من العام الجاري مقابل 40.64 مليون درهم بنهاية النصف الأول 2018.

ــ أعلنت «الظفرة للتأمين» ارتفاع الأرباح إلى 40.22 مليون درهم خلال النصف الأول من 2019، مقابل 34.18 مليوناً في نفس الفترة من العام الماضي.

ــ تحولت نتائج «أكسا الهلال الأخضر للتأمين» إلى الأرباح بقيمة 374 ألف درهم بنهاية النصف الأول 2019 مقابل خسائر 2.47 ألف درهم بنهاية الفترة ذاتها 2018.

ــ أظهرت نتائج «العالمية القابضة» تراجع الأرباح بالنصف الأول من العام الجاري إلى 10.77 ملايين درهم مقابل 17.41 مليوناً بنهاية الفترة المقابلة من العام الماضي.

ــ أعلنت «المستثمر الوطني» تحقيق أرباح 11 مليون درهم بنهاية فترة الأشهر الستة الأولى من العام الجاري مقابل 2.28 مليون درهم بنهاية الفترة المقابلة العام الماضي.

ــ أظهرت نتائج أعمال «الخليج الاستثمارية» تحقيق أرباح النصف الأول من العام الحالي 1.39 مليون درهم مقابل 4.01 ملايين بنهاية نفس الفترة من العام الماضي.