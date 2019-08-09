«ماستركارد» تستحوذ على أعمال المدفوعات للشركات في مجموعة «نتس»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «ماستركارد» أمس إبرام اتفاقية للاستحواذ على غالبية أعمال المدفوعات للشركات من مجموعة «نتس»، الشركة الأوروبية لتقنيات الدفع الإلكتروني، وذلك في صفقةٍ بلغت قيمتها 2.85 مليار يورو (نحو 3.19 مليارات دولار).

وبموجب هذه الصفقة، ستستحوذ «ماستركارد» على خدمات المقاصّة والدفع الفوري، وحلول الفوترة الإلكترونية ضمن أعمال المدفوعات للشركات بمجموعة «نتس». وستتمكن «ماستركارد» من خلال الاستحواذ على تقنيات وفرَق عمل مجموعة «نتس» من تعزيز إمكاناتها الحالية في مجال الدفع من حساب إلى آخر. وسيرتقي هذا الاستحواذ بأصول المدفوعات الفورية التابعة لماستركارد، إلى مستويات متقدمة وغير مسبوقة في ثلاثة مجالات رئيسية هي: البنية التحتية، وتطبيقات حلول المستخدم النهائي، وخدمات القيمة المضافة.

كانت «ماستركارد» طوّرت في السنوات الأخيرة قدرات متقدمة للاستفادة من الفرص الضخمة في مجال التعاملات بين الشركات، والتعاملات بين الأفراد والتجار، والتعاملات بين الأفراد. ومن شأن هذه القدرات إلى جانب القدرات الحالية في مجال البطاقات أن تعزز قدرة «ماستركارد» على تزويد عملائها بخدمات وحلول شاملة تلبي احتياجات الدفع للشركات والحكومات والمستهلكين .