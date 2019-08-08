الأسهم ترتد للمربع الأخضر بمكاسب 8.3 مليارات درهم

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

ارتدت الأسهم للمربع الأخضر في تداولات أمس بمكاسب سوقية ناهزت 8.3 مليارات درهم وسط عمليات شرائية استهدفت بشكل رئيسي الأسهم القيادية في قطاع البنوك إلى جانب العقار والاتصالات.

وقال وسطاء في السوق لـ«البيان الاقتصادي»، إن الأسواق المحلية نجحت في التعافي والإغلاق في الدائرة الخضراء مستمدة الدعم بشكل رئيسي من أسهم البنوك، وذلك بعدما هبطت بنحو كبير في الأيام الماضية بسبب المخاوف من نزاع تجاري طويل الأمد مع الصين، وسط هدوء المعاملات قبل عطلة عيد الأضحى المقررة في مطلع الأسبوع المقبل.

وحقق سوق دبي أكبر مكاسب يومية في أسبوعين بعدما صعد بنسبة 1.23% أو ما يعادل 34.3 نقطة وهي الأكبر منذ 23 يوليو الماضي، ليغلق عند 2831.28 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والاستثمار، فيما ربح سوق العاصمة نحو 37.79 نقطة أو ما نسبته 0.74% ليقفل عند 5118.76 نقطة بدعم صعود أسهم البنوك والاتصالات والاستثمار.

ووفق حسابات «البيان الاقتصادي»، ربحت أسهم دبي ما يزيد على 3.63 مليارات درهم، فيما كسبت أسهم أبوظبي نحو 4.67 مليارات، لتصل الرسملة السوقية لأسهم السوقين إلى 892.6 مليار درهم. ووصلت سيولة الأسهم المحلية إلى 368.6 مليون درهم موزعة بواقع 197.9 مليوناً في دبي و170.6 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 170.6 مليون سهم منها 118.08 مليوناً في دبي و52.5 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 5014 صفقة.

سوق دبي

وعزز مكاسب سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 1.66% مع صعود سهم «دبي الإسلامي» 1.95% و«الإمارات دبي الوطني» 1.75%، فيما زاد قطاع الاستثمار 2.84% مع ارتفاع «سوق دبي» بنحو 3.16% و«دبي للاستثمار» 3.05%.

وصعد قطاع العقار 0.58% مع ارتفاع «إعمار للتطوير» 1.37% و«أرابتك» 1.19% و«داماك» 1.59% و«إعمار مولز» 0.51% و«إعمار العقارية» 0.39%، وزاد قطاع النقل 0.38% مع ارتفاع «العربية للطيران» 1.75% في مقابل هبوط «أرامكس» 0.47%.

وهيمن «إعمار العقارية» على التداولات مستقطباً سيولة بنحو 58.69 مليون درهم ليغلق عند 5.2 دراهم، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة 23.59 مليون درهم ليقفل عند 5.23 دراهم ثم «الإمارات دبي الوطني» بتداولات 22.4 مليون درهم عند 11.65 درهماً وكان «مصرف السلام» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 7.92%، فيما كان «اكتتاب» الأكثر انخفاضاً بنحو 9.04%.

سوق أبوظبي

دعم صعود سوق العاصمة ارتفاع قطاع البنوك 0.47% على وقع مكاسب «أبوظبي الأول» 0.53% و«أبوظبي التجاري» 0.82% و«الشارقة الإسلامي» 2.63%، فيما زاد قطاع الاتصالات بنسبة 1.99% مع صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وارتفع قطاع الاستثمار 0.46% مع صعود «إشراق» 1.45%، فيما استقر قطاع العقار مع ثبات سهم «الدار» و«رأس الخيمة العقارية» وانخفض قطاع الطاقة 0.19% مع هبوط «طاقة» 5.06% في مقابل ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 1.49% واستقرار «دانة غاز». وهيمن «الدار العقارية» على التداولات مستقطباً سيولة بنحو 39.3 مليون درهم ليغلق عند 2.28 درهم، تلاه «أبوظبي التجاري» بتداولات 27.9 مليون درهم ليصل صوب 8.57 دراهم، ثم «أبوظبي الأول» بسيولة 27.48 مليون درهم إلى 15.14 درهماً وكان سهم «العالمية القابضة» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 6.38% .

وارتفع مؤشر «فوتسي ناسداك دبي » 0.86% أو 27.78 نقطة ليغلق عند 3251.13 نقطة.

إفصاحات

حققت «الاتحاد العقارية» خسائر قدرها 82.3 مليون درهم بنهاية النصف الأول مقارنة بأرباح 207.4 ملايين في الفترة نفسها من 2018.

سجلت شركة «ريم للاستثمار» أرباحاً صافية 211.3 مليون درهم بنهاية النصف الأول 2019، مقابل أرباح 248.7 مليوناً خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بتراجع 15%.

تراجعت أرباح «رأس الخيمة لصناعة الإسمنت الأبيض» إلى 12.7مليون درهم بالنصف الأول وبنحو 6 % مقارنة بأرباح الفترة نفسها 2018.

أظهرت نتائج أعمال «العربية الإسكندنافية للتأمين- تكافل- إسكانا للتأمين» تحقيق صافي أرباح 2.969 مليون درهم خلال النصف الأول مقابل 2.567 مليون خلال الفترة نفسها من 2018.

شهدت «غلفا للمياه» تحولاً في النتائج للإيجابية، حيث سجلت أرباح 1.57 مليون درهم في النصف الأول مقابل خسائر 6.54 ملايين في النصف الأول من العام الماضي.

- حققت «العالمية القابضة» أرباحاً 10.7 ملايين درهم بنهاية النصف الأول مقارنة بأرباح 17.42 مليوناً خلال الفترة نفسها من عام 2018.

أظهرت نتائج أعمال «الظفرة للتأمين» تحقيق أرباح صافية 40.2 مليون درهم خلال النصف الأول مقابل أرباح 34.2 مليوناً خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

سجلت «أورينت يو إن بي تكافل» خسائر 4.5 ملايين درهم بالنصف الأول مقارنة بخسائر 7.55 ملايين بنهاية النصف الأول 2018.

يجتمع مجلس إدارة «واحة الزاوية» الأربعاء المقبل لمناقشة وإقرار البيانات المالية نصف السنوية الموحدة والمراجعة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019.

قررت «الإثمار القابضة» عقد عموميتها 29 الجاري، لمناقشة الانسحاب الاختياري من بورصة الكويت للأوراق المالية مع إبداء الأسباب والموافقة عليه.