شراكة بين «تشارترد للأوراق المالية» وأكاديمية سوق أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

وقع معهد «تشارترد للأوراق المالية والاستثمار»، الهيئة المهنية للأوراق المالية والاستثمارات وإدارة الثروات والتخطيط المالي، مذكرة تفاهم مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، بهدف تعزيز مهنة الخدمات المالية في الإمارات. وتتيح المذكرة للمعهد تحديد الاحتياجات التدريبية الخاصة للقطاع المالي، وتوفير فرص التعلم الملائمة.

وقال حامد المزروعي، العضو المنتدب في أكاديمية سوق أبوظبي العالمي: نتطلع للعمل عن كثب مع معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار والشركاء الدوليين الآخرين لتطوير وتقديم برامج تعليمية رفيعة، وتعزيز أعلى معايير الاحتراف والأخلاقيات والسلوك المهني في هذه الصناعة.

دعم

وقال د. عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع: تدعم هيئة الأوراق المالية والسلع كل الجهود، التي من شأنها الارتقاء بالمعرفة والثقافة الاستثمارية، وكذلك التدريب واكتساب الخبرات والمهارات. وهو ما يمثل امتداداً لمبادراتها الرائدة، التي أطلقتها منذ أكثر من 10 أعوام عندما وقعت مذكرة تفاهم بهذا الصدد مع معهد الأوراق المالية والاستثمار وأسست مركزها للتدريب والتأهيل المهني .