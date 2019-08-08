أرباح «العربية للطيران» تقفز 47 % إلى 338 مليون درهم في النصف الأول

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت العربية للطيران عن تسجيل نتائج مالية وتشغيلية قوية خلال الربع الثاني من السنة المالية الجارية والمنتهي بتاريخ 30 يونيو 2019، مواصلة أداءها القوي والمستدام، وسجلت أرباحاً صافية قياسية 210 ملايين درهم خلال الأشهر الثلاثة المنتهية 30 يونيو بزيادة 75% مقارنة بنحو 120 مليون درهم خلال نفس الفترة من 2018 فيما قفزت أرباح الناقلة 47 % إلى 338 مليون درهم في النصف الأول.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني 22% إلى 1.144 مليار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت 938 مليون درهم.

وجاءت النتائج القوية مدفوعة بالطلب المرتفع على رحلات الشركة خلال الربع الثاني من هذا العام، حيث قدمت «العربية للطيران» خدماتها لأكثر من 3 ملايين مسافر انطلاقاً من مراكز عملياتها الأربع في دولة الإمارات والمغرب ومصر بزيادة 16% في عدد المسافرين مقارنة مع 2.59 مليون مسافر تم نقلهم خلال نفس الفترة من العام الماضي. وحافظت الشركة على معدلها المرتفع لنسبة إشغال المقاعد نسبة عدد المسافرين إلى عدد المقاعد المتاحة والذي بلغ 84% خلال هذه الفترة.

وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة «العربية للطيران»: «يسعدنا تسجيل «العربية للطيران» لأداء قوي خلال الربع الثاني من العام الجاري ليمثل امتدادًا للأداء المميز الذي شهدناه خلال الربع الأول من هذا العام. وجاءت النتائج القوية مدعومة بإجراءات ضبط التكاليف التي تنتهجها الشركة، وهوامش العائدات المحسنة التي شهدناها، وبالإضافة إلى طلب المسافرين المرتفع على خدماتنا».

ووصلت إيرادات الشركة خلال الأشهر الستة الأولى من 2019 إلى 2.173 مليار درهم، بزيادة نسبتها 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت 1.816 مليار درهم. ونقلت الشركة أكثر من 5.82 ملايين مسافر من مراكز عملياتها الأربع خلال النصف الأول بزيادة 12% مقارنة بعدد المسافرين الذي تم نقلهم بالنصف الأول من 2018 وحافظ معدل اشغال المقاعد على نسبته المرتفعة والتي بلغت 84% خلال هذه الفترة.

وأضاف أن النتائج القوية التي سجلتها «العربية للطيران» خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام الجاري تعكس قوة وفعَالية نموذج الأعمال الذي نتبعه، وخدمات القيمة المضافة التي نحرص دائماً على تقديمها لعملائنا.

وتسيّر «العربية » رحلاتها حالياً إلى أكثر من 170 وجهة عالمــية في 50 دولة انطلاقاً من 4 مراكز عمليات في دولة الإمارات العربية المتحــدة والمغرب ومصر.