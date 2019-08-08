483 % نمو أرباح «دانة غاز» النصفية إلى 513 مليوناً

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت «دانة غاز» أمس نتائجها المالية للنصف الأول، حيث ارتفع صافي الأرباح 483% إلى 140 مليون دولار (513 مليون درهم) مقارنة بنحو 24 مليون دولار (88 مليون درهم) خلال النصف الأول 2018 بدعم قيد استحقاقات تعاقدية مرتبطة بالأداء بقيمة 71 مليون دولار، وترتبط هذه الاستحقاقات النقدية التي تترتب على مساهمين معينين في «بيرل بتروليوم» باتفاقيات بيع الحصص الأصلية، والتي كانت تشترط زيادة احتياطات شركة بيرل بتروليوم وهو ما تحقق من خلال تقرير الاحتياطيات المستقل الصادر مؤخراً عن «غافني كلاين».

وعند استثناء الاستحقاقات النقدية المرتبطة بالاحتياطيات والبالغة قيمتها 71 مليون دولار، فإن صافي الأرباح من العمليات التشغيلية الاعتيادية يرتفع 187% إلى 69 مليون دولار (253 مليون درهم) خلال النصف الأول مقارنةً بـ 24 مليون دولار (88 مليون درهم) خلال النصف الأول من 2018، ويرجع هذا الارتفاع الكبير في صافي الأرباح بشكل رئيسي إلى زيادة الإنتاج في إقليم كردستان العراق عقب إنجاز مشروع التوسعة والتطوير في الإقليم، والذي أضاف 20 مليون دولار (73 مليون درهم)، إلى جانب تحقيق وفورات في تكاليف الصكوك، واستلام تعويضات عن تكاليف إجراءات التحكيم، وتعكس هذه النتائج متانة الأداء التشغيلي للشركة.

وقال الدكتور باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي للشركة: «سجّلت دانة غاز صافي أرباح بقيمة 140 مليون دولار خلال النصف الأول ما يُعد دليلاً واضحاً على متانة أدائنا التشغيلي والمالي المدعوم بارتفاع قوي في الإنتاج والإيرادات من عملياتنا في إقليم كردستان العراق».