110.3 ملايين درهم أرباح «سيراميك رأس الخيمة»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أعلنت شركة سيراميك رأس الخيمة أمس نتائجها النصفية حيث تراجع إجمالي الإيرادات 6.8% إلى 1.29 مليار درهم مقارنة بالنصف الأول 2018 وارتفع الربح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء 8% على أساس سنوي إلى 239.8 مليون درهم فيما تراجع صافي الربح المسجل من 120.5 مليون درهم إلى 110.3 ملايين درهم على أساس سنوي مع هامش 8.6% وارتفع صافي الربح بنحو 98.8% على أساس ربع سنوي إلى 73.4 مليون درهم نتيجة عكس مخصص الذمم المدينة بمبلغ (22.1 مليون درهم).

وقال عبد الله مسعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيراميك رأس الخيمة: «شهدنا تحسناً في هوامشنا الإجمالية نتيجة استمرار الاستثمار في الكفاءات التشغيلية وعلى الرغم من ارتفاع تكاليف الطاقة فإننا لا نزال نركز على إدارة الأعمال بكفاءة وربحية. وبالنظر إلى ما تبقى من 2019 سنواصل التركيز على احتواء تكاليف الطاقة المرتفعة وتحسين الربحية».