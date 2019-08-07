الأسهم المحلية تتماسك رغم تصاعد الحرب التجارية العالمية

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

تماسكت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس معززة بعودة اللون الأخضر لبعض الأسهم القيادية في قطاع العقار والبنوك، وذلك على الرغم من استمرار خسائر باقي أسواق المنطقة مع تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وانخفض سوق دبي بنسبة 0.1% أو ما يعادل 2.85 نقطة ليغلق عند 2796.98 نقطة بضغط هبوط أسهم البنوك والاستثمار والنقل، فيما نزل سوق أبوظبي هامشياً بنسبة 0.04% أو ما يوازي 2.18 نقطة ليقفل عند 5080.97 نقطة مع تراجع أسهم البنوك والاتصالات.

ووصلت السيولة الكلية إلى 419.4 مليون درهم موزعة بواقع 229.8 مليوناً في دبي و189.58 مليوناً في أبوظبي. وجرى التداول على 206.6 ملايين سهم منها 157.3 مليوناً في دبي و49.34 مليوناً في أبوظبي، وذلك من خلال تنفيذ 5958 صفقة.

وقال وسطاء في السوق لـــ«البيان الاقتصادي»، إن الأسواق المحلية تلقت دعماً أمس من الأسهم القيادية في القطاع العقاري مع إقبال المستثمرين على شرائها بعد انخفاض أسعارها بشكل ملحوظ في الجلسات الماضية، مشيرين إلى أن الأسواق نجحت في تقليص خسائرها رغم استمرار تراجع باقي أسواق المنطقة بسبب تصاعد الحرب التجارية العالمية.

سوق دبي

وقلص خسائر سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 0.87% مع صعود سهم «إعمار العقارية» بنسبة 2.37% و«الاتحاد العقارية» 0.29%، فيما هبط «إعمار للتطوير» 3.12%. كما هبط قطاع البنوك 0.64% مع تراجع «الإمارات دبي الوطني» 0.87% و«دبي الإسلامي» 0.58%.

ونزل قطاع الاستثمار 1.39% مع تراجع سهم «دبي للاستثمار» 2.24% و«شعاع» 0.21%، فيما ارتفع سهم «سوق دبي» بنحو 0.88%. وهبط قطاع النقل بنسبة 0.39% مع تراجع «أرامكس» 1.39% رغم ارتفاع «العربية للطيران» 0.89% و«الخليج للملاحة» 1.77%.

وهيمن سهم «إعمار العقارية» على التداولات مستقطباً سيولة بنحو 67.7 مليون درهم ليغلق عند 5.18 دراهم. وكان سهم «إعمار» الأكثر ارتفاعاً، فيما كان سهم «مصرف السلام» الأكثر انخفاضاً بـ 8.18% إلى 1.01 درهم.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، ارتفع قطاع العقار 3.86% مع صعود سهم «الدار العقارية» 4.11%، وزاد قطاع الطاقة 0.2% مع ارتفاع سهم «دانة غاز» 0.98% واستقرار «طاقة» فيما تراجع «أدنوك للتوزيع» 1.1%. ونزل قطاع الاتصالات 0.62% مع انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، كما هبط قطاع البنوك 0.21% مع تراجع «أبوظبي التجاري» 1.51% و«مصرف الشارقة الإسلامي» 2.56%، فيما ارتفع «أبوظبي الأول» 0.13% واستقر «أبوظبي الإسلامي». وتصدر «أبوظبي التجاري» التداولات مستقطباً سيولة بنحو 39.32 مليون درهم ليغلق عند 8.5 دراهم. وكان سهم «الدار العقارية» الأكثر ارتفاعاً، فيما كان «بنك الشارقة» الأكثر انخفاضاً بنحو 9.93% إلى 0.78 درهم.

ناسداك

وانخفض مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 0.06% أو ما يعادل 1.92 نقطة ليغلق عند 3223.35 نقطة بعد التداول على 974.9 ألف سهم بقيمة 5.7 ملايين دولار من خلال 600 عملية.

الأجانب

ومالت تداولات المستثمرين العرب والمواطنين نحو الشراء بصافي استثمار 50.9 مليون درهم منها 47.8 مليوناً للمواطنين و3.03 ملايين للعرب، فيما اتجهت تداولات الأجانب والخليجيين نحو البيع بصافي استثمار 50.9 مليون درهم موزعة بواقع 41.9 مليوناً للأجانب و8.98 ملايين للخليجين.

إفصاحات

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