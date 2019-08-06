الإمارات دبي الوطني «ريت» يعيد شراء أسهم

المصدر: دبي - سيد صالح

أعاد الإمارات دبي الوطني «ريت» -صندوق ائتمان للاستثمار العقاري وفقاً لأحكام الشريعة والذي تديره شركة «الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول» شراء عدد من الأسهم التقليدية المدرجة على بورصة «ناسداك دبي»، بحسب الإفصاح المنشور أمس على موقع «ناسداك دبي».

وأفاد الإفصاح بأن عدد الأسهم المشتراة يبلغ 50,000 سهم عادي، وأن أقل وأعلى سعر مدفوع في السهم 0.539 دولار. وأضاف بأن إعادة الشراء ستجري عبر شركة «شعاع للأوراق المالية»

. وجاء في الإفصاح بأن الإمارات دبي الوطني «ريت» سيلغي الأسهم المعاد شرائها، وأن عدد الأسهم العادية المُصدرة في الصندوق بعد عملية إعادة الشراء سيبلغ 251,050.000 سهم. وبالتالي، فإن حقوق التصويت في الإمارات دبي الوطني «ريت» ستبلغ 251,050.000 صوت.