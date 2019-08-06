الأسهم المحلية تتراجع مع تصاعد الخلافات التجارية العالمية

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

أنهت الأسهم المحلية تداولاتها أمس على تراجع مقتفية أثر هبوط الأسواق الخليجية مع تصاعد النزاع التجاري الأمريكي الصيني من جديد، ما دفع المستثمرين للاتجاه إلى أصول أكثر أمناً.

ولم يرتفع سوى 11 سهماً محلياً فقط. وهبط سوق دبي بنسبة 2.03% أو ما يعادل 58.08 نقطة، وهي أكبر وتيرة خسائر يومية في شهرين ونصف، ليغلق عند 2799.83 نقطة، مواصلاً تراجعه للجلسة الثالثة على التوالي .

وخسر سوق أبوظبي نحو 96.7 نقطة أو ما نسبته 1.87% ليغلق عند 5083.16 نقطة مسجلاً أدنى مستوياته منذ منتصف الشهر الماضي، ومواصلاً هبوطه للجلسة الخامسة على التوالي مع انخفاض أسهم البنوك والاتصالات والعقار والطاقة.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، هبطت بورصة السعودية 1.07% لتغلق عند 8465 نقطة، وهبط مؤشر بورصة الكويت 0.29% إلى 4872 نقطة، ونزلت بورصة البحرين 0.26% إلى 1544 نقطة.

سيولة

ووصلت السيولة إلى 430.9 مليون درهم موزعة بواقع 226.4 مليوناً في أبوظبي و204.5 ملايين في دبي، وجرى التداول على 218.38 مليون سهم منها 69.1 مليوناً في أبوظبي و149.27 مليوناً في دبي، من خلال تنفيذ 6274 صفقة.

سوق دبي

وتراجع سوق دبي في ظل انخفاض قطاع العقار 3.13% مع هبوط أسهم «إعمار مولز» 4.83% و«إعمار العقارية» 3.25% و«إعمار للتطوير» 2.39% و«أرابتك» 2.3%.

وهبط قطاع البنوك 1.71% مع انخفاض سهم «دبي الإسلامي» 2.09% و«الإمارات دبي الوطني» 1.7%، فيما نزل قطاع الاستثمار بنحو 0.56% مع هبوط سهم «دبي للاستثمار» 0.74% و«شعاع» 1.02%، بينما صعد «سوق دبي» بنحو 0.11%.

ونزل قطاع النقل 0.72% مع تراجع «الخليج للملاحة» 1% و«أرامكس» 1.15%، بينما استقر «العربية للطيران» دون تغيير. وتصدر سهم «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 55.8 مليون درهم ليغلق عند 5.06 دراهم. ولم يرتفع سوى 5 أسهم تصدرها «عمان للتأمين» بنسبة 14.67% إلى 1.72 درهم، فيما كان «إثمار» الأكثر انخفاضاً بنحو 7.98% إلى 0.24 درهم.

سوق أبوظبي

وتراجع سوق أبوظبي مع انخفاض قطاع البنوك 1.92% بضغط نزول سهم «أبوظبي الأول» 2.21% و«أبوظبي التجاري» 2.04% و«أبوظبي الإسلامي» 0.99%، فيما نزل قطاع الاتصالات 2.64% مع هبوط سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وهبط قطاع العقار 1.42% مع تراجع «الدار العقارية» بنسبة 1.35% و«رأس الخيمة العقارية» 2.35%، ونزل قطاع الطاقة هامشياً مع انخفاض «دانة غاز» 0.97% مقابل ارتفاع «أدنوك للتوزيع» و«طاقة» بنحو 1.12% و1.28% على التوالي، فيما انخفض قطاع الاستثمار 1.37% مع هبوط «الواحة كابيتال» 0.98% و«إشراق» 2.38%.

وهيمن «أبوظبي الأول» على التداولات مستقطباً سيولة بنحو 54.9 مليون درهم ليغلق عند 15.04 درهماً، ثم «أبوظبي التجاري» بسيولة 44.18 مليون درهم ليقفل عند 8.6 دراهم. ولم يرتفع سوى 6 أسهم تصدرهم «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» بنسبة 3.15% إلى 7.85 دراهم، فيما كان «ميثاق» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.16%.

ناسداك

وهبط مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 2.19% أو ما يعادل 72.35 نقطة ليغلق عند 3225.27 نقطة بعد التداول على 301.7 ألف سهم بقيمة 4.18 ملايين دولار من خلال 334 عملية.

إرشادات

قالت هيئة الأوراق المالية والسلع إن إتاحة الفرصة للمستثمرين لمناقشة مجلس الإدارة في أداء الشركة وخطتها للفترة المقبلة حق من حقوقهم في الجمعية العمومية للشركة، ونصحت بالحرص دائماً على المشاركة الفعّالة والإدلاء بالتصويت على جميع القرارات فيما يتماشى مع مصلحة الشركة ومصلحة المساهم.

إفصاحات

يجتمع مجلس إدارة شركة «داماك العقارية» الخميس لمناقشة وإقرار النتائج المالية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2019.

قرر مجلس إدارة شركة «دي إكس بي إنترتينمنتس» تأجيل قرار الدخول في اتفاقية مع الأطراف ذات العلاقة فيما يخص أماكن إقامة الموظفين، ومقترح التعديلات المقترحة على عقود الشركة بشأن خدمات تقنية المعلومات، ورعاية للشركات التابعة لها، على أن يتم النظر فيهم في اجتماع مجلس إدارتها غدا.

يجتمع مجلس إدارة شركة «الواحة كابيتال» الخميس للموافقة على النتائج المالية عن الربع الثاني.

حققت شركة «الاتحاد للتأمين» أرباحاً صافية 19.6 مليون درهم بنهاية النصف الأول 2019، مقارنة بأرباح 9 ملايين خلال الفترة نفسها من 2018.

حققت شركة «الخليج للمشاريع الطبية» أرباحاً 20.2 مليون درهم بنهاية يونيو 2019، مقارنة بأرباح 36.2 مليوناً للفترة المقابلة 2018.

ارتفعت أرباح شركة «أركان لمواد البناء» إلى 33.8 مليون درهم بنهاية النصف الأول 2019، مقابل أرباح 15.2 مليوناً للفترة المقابلة العام الماضي.

حققت شركة «اللاينس للتأمين» أرباحاً في النصف الأول 24.82 مليون درهم مقابل 26.45 مليوناً للفترة نفسها من 2018.

تجتمع مجالس إدارات شركات «الإسلامية العربية للتأمين - سلامة»، «يونيكاي للأغذية»، «ديجيتال سيرفيسس القابضة»، «مجموعة السلام القابضة»، و«المدينة للتمويل والاستثمار» غداً لمناقشة المالية المرحلية المجمعة للنصف الأول.

تنوي شركة «الإثمار القابضة» الانسحاب الطوعي من الإدراج في بورصة الكويت، مع استمرار التداول في بورصة البحرين وسوق دبي المالي.

استقال يوسف الملا من منصبه عضواً بمجلس إدارة شركة «الصفوة مباشر» لعدم التفرغ بسبب التزامات شخصية.

أظهرت النتائج المالية لمصرف «السلام السوداني»، المدرج في بورصتي دبي والخرطوم، تحقيق أرباح 45.8 مليون جنيه سوداني بنهاية النصف الأول 2019 مقابل 455.4 مليوناً في الفترة نفسها من عام 2018.