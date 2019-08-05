«كامكو»: أسواق المال الإماراتية تتفوق على الخليجية والعالمية في يوليو

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

قالت بحوث كامكو الكويتية: إن مؤشرات الأسواق المالية بالإمارات تفوقت في أدائها على مؤشرات الأسهم الإقليمية الأخرى في يوليو. وأوضحت كامكو في تقرير صدر، أمس، أن سوق دبي المالي ارتفع 9.8% في يوليو، فيما زاد سوق أبوظبي بنسبة 6.8% ليحققا بذلك أفضل أداء على مستوى دول التعاون مع تحقيق أسهم كبرى عدة نسب مكاسب ثنائية الرقم.

وجاء مؤشر سوق دبي المالي في الصدارة أفضل الأسواق الخليجية أداء في يوليو، كما أنهى الأشهر السبعة الأولى من العام كأحد أفضل الأسواق أداء في ظل إغلاق كل المؤشرات القطاعية على ارتفاع.

ولم يتراجع سوى سهمين فقط في سوق دبي بنهاية تداولات يوليو، وكان قطاع العقارات الأفضل أداء، حيث ارتفع 18% على أساس شهري بدعم من الأداء القوي لسهم إعمار العقارية 23.7% وإعمار للتطوير 18.8% وأرابتك القابضة 16.5%.

كما صعد سهم «إعمار مولز» 5% بعدما أعلنت الشركة تسجيل نمو بنسبة 3% في صافي الربح في النصف الأول ليبلغ 1.13 مليار درهم مقابل 1.1 مليار في النصف الأول 2018. وجاء مؤشر السلع الاستهلاكية ثانياً، حيث حقق مكاسب 14.3% على أساس شهري، حيث ارتفع سعر سهم شركة دي إكس بي إنترتينمنتس 17.1%، في حين ارتفع سهم دبي للمرطبات 15% تقريباً خلال الشهر. كما ارتفعت أسهم شركات الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 13.1% بدعم من الأداء القوي لسهم سوق دبي المالي، الذي قفز 33.1% على أساس شهري. كما ارتفع مؤشر قطاع البنوك 4.2% على خلفية ارتفاع سعر سهم بنك الإمارات دبي الوطني 4.9% على أساس شهري، وسهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 4.1% على أساس شهري.

ولفت التقرير إلى أن الأداء القطاعي في سوق أبوظبي كان إيجابياً، وكان مؤشر قطاع العقارات الأفضل أداء، حيث ارتفع بنسبة 21.4% على خلفية نمو سهم «الدار العقارية» 22.2%، تبعه مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية بنمو 21%، كما ارتفع مؤشر قطاع البنوك 7.1% مع ارتفاع سعر سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 7.6%، بعد نمو إيرادات البنك النصفية بنسبة 3% على أساس سنوي إلى 10.1 مليارات درهم، فيما وصل صافي الربح إلى 6.3 مليارات درهم بنمو 4% مدفوعاً بنمو الإيرادات ومراقبة التكاليف وإدارة المخاطر.

وتراجع سهما مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك أبوظبي التجاري بنسبة 8.2% و 7.5%، على التوالي. كما شهد مؤشر قطاع الاتصالات نمواً بنسبة 3.4% مع ارتفاع سعر سهم اتصالات بنسبة 3.4%.