الأسواق المحلية تقتفي أثر نظيرتها العالمية هبوطاً

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تراجعت الأسواق المحلية في ختام تداولات أمس، وسط هبوط شبه جماعي لأسواق المنطقة مقتفية أثر خسائر الأسواق العالمية يوم الجمعة بعدما خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة الأمريكية وأعقب ذلك خفض معظم البنوك المركزية في الخليج أسعار الفائدة، فضلاً عن إعلان شركات مدرجة تراجع أرباحها النصفية ما أثر على معنويات المستثمرين.

وانخفض سوق دبي 1.46% أو ما يعادل 42.48 نقطة ليغلق عند مستوى 2857.91 نقطة مع تراجع أسهم العقار والبنوك والاستثمار، فيما خسر سوق أبوظبي نحو 50.29 نقطة أو ما نسبته 0.96% ليقفل عند 5179.93 نقطة بضغط هبوط أسهم الاتصالات والبنوك والعقار.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، هبطت بورصة السعودية بنسبة 1.26%، وتراجع مؤشر بورصة الكويت الأول بنحو 0.4%، فيما نزلت بورصة البحرين بنحو 0.06%، بينما ارتفعت بورصة مسقط هامشياً بنسبة 0.09%.

وانخفضت سيولة الأسهم المحلية دون حاجز 200 مليون درهم لتهبط إلى 188.5 مليون موزعة بواقع 107.98 ملايين في دبي و80.6 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 126.8 مليون سهم منها 90.34 مليوناً في دبي و36.49 مليوناً في أبوظبي، وذلك من خلال تنفيذ 2731 صفقة.

وقال رائد دياب نائب رئيس قسم البحوث لدى «كامكو» للاستثمار إن الأسهم المحلية تراجعت بعد عمليات بيع طالت غالبية الأسهم خصوصاً القيادية بالقطاع المصرفي والعقاري وذلك بعد قرار الفيدرالي الأمريكي خفض الفائدة للمرة الأولى منذ 2008.

وأضاف دياب لــــ «البيان الاقتصادي» إن الأسواق لا تزال تترقب المزيد من النتائج المالية للنصف الأول والتي سيكون لها التأثير القوي على معنويات المستثمرين، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد بعض الهدوء لقرب حلول إجازة عيد الأضحى المبارك واستمرار الإجازات الصيفية.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار بنسبة 3.17% مع تراجع سهم «إعمار العقارية» 4.04% بعد انخفاض الأرباح الربعية، كما هبط سهم «إعمار للتطوير» 3.56% و«الاتحاد العقارية» 2.49% و«داماك» 1.91% و«أرابتك» 1.14%.

وهبط قطاع البنوك 0.44% مع تراجع «الإمارات دبي الوطني» 0.84% و«دبي الإسلامي» 0.75%، فيما نزل قطاع الاستثمار 1.81% مع هبوط «سوق دبي المالي» 2.89% و«دبي للاستثمار» 1.46%.

وارتفع قطاع النقل هامشياً 0.07% مع ارتفاع «أرامكس» 0.69% في مقابل هبوط «الخليج للملاحة» 0.12% و«العربية للطيران» 0.88%.

سوق أبوظبي

وهبط سوق أبوظبي لانخفاض قطاع البنوك 1.09% مع تراجع «أبوظبي الأول» 1.41% و«أبوظبي التجاري» 1.12%، وانخفض قطاع الاتصالات 0.48% مع تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وهبط قطاع العقار 3.66% مع تراجع «الدار» 3.9% و«رأس الخيمة العقارية» 0.21%، فيما ارتفع الطاقة 0.29%، وزاد قطاع الاستثمار 0.16% .

بيع

مالت تداولات المستثمرين الأجانب والخليجيين والعرب نحو البيع بصافي استثمار 8.27 ملايين درهم منها 2.8 مليون للأجانب و2.35 مليون للخليجيين و3.11 ملايين للعرب، فيما مال المواطنون نحو الشراء بصافي استثمار 8.27 ملايين.

إفصاحات

Ⅶ يجتمع مجلس إدارة شركة «دي إكس بي إنترتينمنتس» الأربعاء لمراجعة القوائم المالية المرحلية لفترة الأشهر الستة الأولى.

Ⅶ قفزت أرباح شركة «عُمان للتأمين» بنهاية النصف الأول 2019 بنسبة 79% إلى 50.5 مليون درهم مقابل 28.25 مليوناً بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي.

Ⅶ ارتفعت أرباح الشركة «الوطنية للتأمينات العامة» 35% إلى 23.51 مليون درهم بنهاية النصف الأول 2019 مقابل 17.38 مليوناً أرباحها في الفترة نفسها من 2018.

Ⅶ أعلنت شركة «الأغذية المتحدة» تقليص خسائرها بنهاية النصف الأول من العام الجاري إلى 84.13 ألف درهم مقابل خسائر 210.5 آلاف درهم بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي.

Ⅶ يناقش مجلس إدارة شركة «أمانات القابضة» الخميس النتائج المالية للربع الثاني واستقالة الشيخ عبد الله خليفة آل خليفة من عضوية مجلس الإدارة.

Ⅶ يبحث مجلس إدارة شركة «أورينت يو إن بي تكافل» في اجتماعه غداً البيانات المالية للربع الثاني من العام الجاري والاستقالة المقدمة من إسلام نافع العضو بمجلس الإدارة في 30 يوليو.

Ⅶ حققت شركة «صناعات أسمنت الفجيرة» أرباحاً 7.7 ملايين درهم بنهاية النصف الأول 2019، مقارنة بـ 11.9 مليوناً خلال الفترة نفسها من 2018.

Ⅶ يجتمع مجلس إدارة شركة «غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية» لمناقشة البيانات المالية للربع الثاني.