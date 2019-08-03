أداء متباين للأسهم.. والسيولة فوق ملياري درهم

المصدر: دبي - عمرو عادل

تباينت إغلاقات الأسواق المحلية في تداولات الأسبوع الماضي، في وقت عزز المستثمرون الأجانب والمؤسسات مشترياتهم بالأسهم لاقتناص الفرص، ليصعد سوق دبي معززاً بمكاسب الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقار والاستثمار، فيما نزل سوق العاصمة مدفوعاً بعمليات بيع لجني الأرباح.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، وصل صافي شراء الأجانب «غير العرب» في السوقين خلال الأسبوع نحو 44 مليون درهم منها 1.26 مليون في دبي و42.65 مليوناً في أبوظبي، فيما تباينت توجهات المؤسسات حيث اتجهت في دبي إلى الشراء بصافي 174.32 مليون درهم، واتجهت في أبوظبي للبيع بـ 24.28 مليون درهم.

تباين

وصعد مؤشر سوق دبي بنسبة 1.74% ليغلق فوق مستوى 2900 عند 2900.4 نقطة، بدعم رئيسي من الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقارات والاستثمار، بينما تراجع مؤشر سوق أبوظبي بنحو 2.92% إلى 5230.22 نقطة بعد تعرضه لعمليات ضغط بيعي مسجلاً أول تراجع أسبوعي له في ستة أسابيع.

وقال وسطاء في السوق لـ«البيان الاقتصادي»، إن الأسهم المحلية حققت أداءً متبايناً في تداولات الأسبوع الماضي، إذ صعد سوق دبي مستمداً الدعم بشكل رئيسي من سهم «إعمار العقارية» بعد سلسلة محفزات إيجابية شملت إبرام الشركة الأكبر في قطاع العقار بإمارة دبي صفقة مشروع بقيمة 40.5 مليار درهم مع مطار بكين داشينغ الدولي.

وأضاف الوسطاء أن أسهم سوق أبوظبي تعرضت لعمليات بيعية وجني أرباح، لكن على الرغم من ذلك لا يزال السوق محافظاً على مستوى 5 آلاف نقطة، وهو ما يبشر بقرب انتهاء حركة التصحيح.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار بنسبة 2.65% مع صعود «إعمار العقارية» 4.21% إلى 5.45 دراهم، و«إعمار للتطوير» 2.58% إلى 4.77 دراهم، و«ديار للتطوير» 1.47% إلى 0.344 درهم، و«داماك العقارية» 1.12% إلى 0.99 درهم، وفي المقابل نزل «الاتحاد العقارية» 1.37% إلى 0.361 درهم، و«أرابتك» 1.12% إلى 1.76 درهم، و«إعمار مولز» 0.95% إلى 2.08 درهم.

وارتفع قطاع البنوك 1.2% مع صعود «دبي الإسلامي» 1.34% إلى 5.31 دراهم، و«الإمارات دبي الوطني» 1.28% إلى 11.85 درهماً.

وصعد قطاع الاستثمار 1.77% مع قفزة في سهم «سوق دبي المالي» بنسبة 11.43% إلى 0.936 درهم، بعد ما كشفت الشركة عن تحسن أرباحها بالربع الثاني من العام الجاري، في المقابل تراجع «دبي للاستثمار» 0.72% إلى 1.37 درهم، و«شعاع» 0.99% إلى درهم.

كما صعد قطاع السلع 3.08% مع ارتفاع «دي إكس بي» 3.6% إلى 0.23 درهم، وارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.82% بفضل ارتفاع «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين» 18.06%، و«دار التكافل» 2.8%، و«دبي الإسلامية للتأمين- أمان» 3.21%.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 312.43 مليون درهم، تلاه سهم «جي أف اتش» بسيولة 137.86 مليون درهم، ليقفل عند 0.93 درهم، ثم سهم «دبي الإسلامي» بتداولات بلغت 143.74 مليون درهم.

وكان «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 18.06% مغلقاً عند 3.6 دراهم، فيما كان سهم «المدينة للتمويل» الأكثر انخفاضاً بنسبة 3.95% عند 0.23 درهم.

سوق أبوظبي

وتراجع سوق أبوظبي مدفوعاً بانخفاض قطاع الاتصالات بنسبة 6.07% مع هبوط «اتصالات» بالنسبة ذاتها ليغلق عند 16.7 درهماً.

ونزل قطاع البنوك بنحو 2.26% مع هبوط سهم «أبوظبي الأول» بنسبة 2.99% إلى 15.6 درهماً، و«أبوظبي التجاري» بنسبة 1.98% إلى 8.91 دراهم.

وانخفض قطاع الطاقة 3.34% مع تراجع «دانة غاز» 4.63% مع تأكيد الشركة السعي للتخارج من مصر والتركيز على العمليات بالعراق والتي حققت عائداً استثمارياً أفضل بالسنوات الماضية، وفقاً لبيان الشركة، و«أدنوك للتوزيع» 1.09%، وتراجع قطاع العقار بنسبة 1.93% مع هبوط «الدار العقارية» 2.12% إلى 2.31 درهم. كما هبط قطاع الاستثمار بنحو 2.82% مع تراجع «الواحة كابيتال» 2.88%.

وهيمن سهم «أبوظبي التجاري» على التداولات مستقطباً سيولة بنحو 148.80 مليون درهم، ليغلق عند 9.09 دراهم، تلاه سهم «أبوظبي الأول» بسيولة بقيمة 136.7 مليون درهم، مغلقاً عند 16.08 درهماً، ثم سهم «دانة غاز» بتداولات بقيمة 112.9 مليون درهم، وأغلق عند 1.08 درهم. وكان «التجاري الدولي» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 38.1% مغلقاً عند 0.60 درهم، فيما كان سهم «أسمنت الخليج» الأكثر انخفاضاً بنسبة 22.14% عند 0.90 درهم.

2.16

تراجعت السيولة الكلية في سوقي دبي وأبوظبي خلال الأسبوع الماضي من 2.51 مليار درهم إلى 2.16 مليار درهم موزعة بواقع 1.27 مليار في دبي و891 مليوناً في أبوظبي، كما انخفضت الكميات المتداولة من 1.45 مليار سهم إلى 1.35 مليار سهم.