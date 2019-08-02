199.4 مليوناً أرباح «تبريد» النصفية بنمو 11 %

المصدر: أبوظبي- البيان

أظهرت النتائج المالية للشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد» للنصف الأول ارتفاع صافي أرباح الشركة إلى 199.4 مليون درهم، بزيادة نسبتها 11% مقارنةً بالنصف الأول 2018، بعد استثناء الربح الناتج عن البيع الجزئي لحصة الشركة في شركة تبريد السعودية.

وارتفعت إيرادات المجموعة بواقع 3% محققةً 671.9 مليون درهم، مقارنةً مع 650.7 مليون درهم في النصف الأول 2018. ونمت إيرادات وحدة المياه المُبرّدة الأساسية بواقع 3% محققةً 634.4 مليون درهم، مقارنةً مع 617.3 مليون درهم في النصف الأول 2018.

إنجازات تشغيلية

زاد إجمالي توصيلات المجموعة في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي إلى 1.145.847 طن تبريد، منها 14.468 طن تبريد أضيفت لعملاء جدد خلال النصف الأول من هذا العام (6.068 طن تبريد في الإمارات و 8.400 طن تبريد في سلطنة عمان حيث تم تشغيل محطة جديدة).

إنجازات بيئية

وتم توفير 656 مليون كيلوواط/‏ساعة من الطاقة في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي؛ أي ما يكفي لإمداد نحو 37.368 منزل بالطاقة. وأودّى هذا التوفير في استهلاك الطاقة إلى عدم انبعاث 392.000 طن من غاز ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي؛ أي ما يعادل إزالة الانبعاثات الصادرة عن 85.279 سيارة سنويًا

وقال خالد القبيسي، رئيس مجلس إدارة شركة «تبريد»: نجحت الشركة في الحفاظ على مستويات جيدة لأدائها المالي في النصف الأول من هذا العام حيث حققت أرباحًا صافية بلغت 199.4 مليون درهم مدفوعة بالنمو المستمر لأعمال وحدة المياه المبردة الأساسية الذي يساهم في ترسيخ مكانة الشركة ويعزز ثقة مساهميها في قدرتها على تقديم عوائد مجدية. ونحن عازمون على توسيع أعمالنا وخلق فرص جديدة للنمو والمساهمة في تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.

وقال بدر اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة «تبريد»: سجلت الشركة نتائج مالية جيدة في النصف الأول تدعمها جهودٍ حثيثة لتوسيع أعمال الشركة وزيادة أرباحها. وتؤكد هذه النتائج نجاح استراتيجية الشركة وكفاءتها العالية ومرونتها في إدارة مواردها المالية. كما أشار اللمكي إلى ارتفاع الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 12% وارتفاع صافي الأرباح بنسبة 11% مقارنة بالنصف الأول من العام السابق بعدما تم استثناء الربح الناتج عن البيع الجزئي لحصة الشركة في شركة تبريد السعودية.

وأضاف: على الصعيد التشغيلي، قمنا بتشغيل محطة جديدة في سلطنة عمان توفّر 8.400 طن تبريد لمسقط مول الذي تم افتتاحه في أبريل من هذا العام ليصبح بذلك عدد محطاتنا 75. وسنواصل العمل على تعزيز عملياتنا التشغيلية من خلال الاستثمار في خبراتنا الواسعة والاستمرار في ريادة صناعة تبريد المناطق.

مليون طن

وتوفر تبريد حاليًا من خلال 75 محطة في مختلف أنحاء دول التعاون ما يفوق مليون طن تبريد يصل لأبرز المشاريع المحلية والإقليمية .