أسواق الأسهم تتراجع مع انخفاض السيولة

المصدر: دبي ــ عمرو عادل

تراجعت أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، وسط انخفاض ملحوظ في مستويات السيولة بفعل حالة حذر وترقب بعد هبوط الأسواق العالمية والشكوك حول استمرار خفض الفائدة عالمياً وانتظار نتائج الأعمال النصفية.

وانخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 0.62% أو ما يعادل 17.99 نقطة بعد مكاسب لثلاث جلسات متتالية، لكن بقي فوق مستوى 2900 ليغلق عند 2900.39 نقطة مع تراجع أسهم العقار والنقل والبنوك والاستثمار، فيما فقد مؤشر سوق أبوظبي نحو 87.68 نقطة أو ما يوازي 1.65% وهي أكبر وتيرة تراجع منذ يونيو الماضي ليصل إلى 5230.22 نقطة بضغط هبوط أسهم الاتصالات والبنوك والطاقة والعقار.

سيولة

وتراجعت السيولة إلى 352.83 مليون درهم من 585.1 مليون درهم في الجلسة السابقة، منها 168.29 مليوناً في دبي، و184.54 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 184.61 مليون سهم، موزعة بواقع 115.48 مليوناً في دبي، و69.13 مليوناً في أبوظبي، من خلال 4417 صفقة.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار بنسبة 1.4% مع نزول «داماك» 2.45% و«إعمار مولز» 1.89% بعد يوم من إعلان الشركة عن تراجع أرباحها الفصلية، وتراجع «إعمار» 1.45% و«الاتحاد العقارية» 1.37% و«إعمار للتطوير» 0.62% و«أرابتك القابضة» 0.57%.

وانخفض قطاع البنوك 0.27% مع تراجع «الإمارات دبي الوطني» 0.4%، و«دبي الإسلامي» 0.19%. وهبط قطاع النقل بنحو 0.29% مع تراجع «أرامكس» 1.6%. وانخفض قطاع الاستثمار بنحو 0.22% مع هبوط «سوق دبي المالي» 0.95%، و«المدينة للاستثمار» 4.8%، ونزل قطاع التأمين بنحو 0.14% مع تراجع «تكافل الإمارات» 0.7% و«سلامة» 0.43%.

وتصدر سهم «إعمار» التداولات بنحو 37.44 مليون درهم، ليغلق عند 5.45 دراهم، تلاه سهم «دبي الإسلامي» بسيولة بقيمة 24.56 مليون درهم، ليغلق عند 5.31 دراهم. وكان «المصرف الخليجي التجاري» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 3.3% ليغلق عند 0.599 درهم، فيما كان سهم «المدينة للتمويل» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.8% عند 0.219 درهم.

سوق أبوظبي

وتراجع سوق أبوظبي للجلسة الثالثة على التوالي مدفوعاً بانخفاض قطاع الاتصالات 3% مع هبوط سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. ونزل قطاع البنوك 1.44% مع هبوط سهم «أبوظبي الأول» 1.8% و«أبوظبي التجاري» 1.67%، و«بنك الشارقة» 2.52%.

وتراجع قطاع الطاقة 1.06% مع هبوط «طاقة» 5% بعد الدعوى لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية لعزل بعض أعضاء مجلس الإدارة و«دانة غاز» 0.96% وسط اعتزام الشركة بيع أصولها بمصر. وانخفض قطاع الصناعة 2.68% مع تراجع «جلفار» 9.5%.

كما هبط قطاع العقارات بنحو 0.11% مع تراجع «القدرة القابضة» 9.4%، و «رأس الخيمة العقارية» 1.67%، فيما ارتفع «منازل» بنحو 0.24%.

وهيمن سهم «أبوظبي الأول» على التداولات مستقطباً سيولة بنحو 36.04 مليون درهم، ليغلق عند 15.6 درهماً، تلاه سهم «الدار العقارية» بسيولة 20.02 مليون درهم، مغلقاً عند 2.31 درهم، ثم سهم «أبوظبي الإسلامي» بتداولات بقيمة 18.68 مليون درهم، وأغلق عند 5 دراهم.

وكان سهم «التجاري الدولي» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 6.41% ليغلق عند 6.41 دراهم، فيما كان سهم «تكافل» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10% إلى 2.7 درهم.

إفصاحات

ــ ارتفعت أرباح شركة «دبي للمرطبات» إلى 30.9 مليون درهم بنهاية النصف الأول 2019، بنسبة نمو 181%، مقارنة بأرباح 11 مليوناً في الفترة المقابلة من 2018.

ــ وافق مجلس إدارة شركة «دريك آند كل إنترناشيونال» على تعيين عبد الله العطاطرة رئيساً للجنة الترشيحات والمكافآت.

ــ يجتمع مجلس إدارة الخليجية للاستثمارات العامة الأربعاء لمناقشة البيانات المالية الموحدة، وغير المدققة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو.

ــ أظهرت نتائج المصرف الخليجي التجاري، المدرج في بورصتي دبي والبحرين، تحقيق أرباح بنحو 167 ألف دينار بحريني بنهاية النصف الأول 2019 مقابل ربح بـ 1.36 مليون دينار بحريني بنهاية الفترة المقابلة من العام الماضي.

ــ أعلنت شركة الرمز كوبوريشن للاستثمار والتطوير عن ارتفاع الأرباح الصافية بنهاية الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 3.5% إلى 12.6 مليون درهم مقابل ربح بـ 12.2 مليون درهم بنهاية الفترة المقابلة من 2018.