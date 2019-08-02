364.8 مليار درهم رؤوس أموال واحتياطات الجهاز المصرفي

المصدر: أبوظبي - وام

ارتفع إجمالي رؤوس أموال واحتياطات الجهاز المصرفي في دولة الإمارات إلى 364.8 مليار درهم خلال النصف الأول بزيادة 2.7% وبقيمة 9.6 مليارات درهم مقارنة مع 355.2 مليار درهم في نهاية 2018.

وتعكس الزيادة في رؤوس أموال واحتياطات الجهاز بحسب ما تظهره الإحصاءات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي الملاءة المالية القوية،التي يتمتع بها والتي تعد الأقوى على مستوى الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام. وارتفعت المخصصات العامة للجهاز المصرفي إلى 35.4 مليار درهم بزيادة 13.5% منذ بداية العام حتى نهاية يونيو كما ارتفعت المخصصات الخاصة من 90.4 مليار درهم إلى 97.3 مليار خلال الفترة ذاتها.