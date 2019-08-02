5.8 مليارات مكاسب سوق دبي في أسبوع

المصدر: دبي - عمرو عادل

حققت أسهم سوق دبي المالي مكاسب قوية في تداولات الأسبوع الماضي تصل إلى 5.8 مليارات درهم مع تحسن شهية ومعنويات المستثمرين واستمرار عمليات الشراء من الأجانب والمؤسسات، فيما حقق السوق ثالث أفضل أداء بين الأسواق الرئيسة عالمياً خلال يوليو الماضي، حسبما ذكرت وكالة «بلومبيرغ». وصعد السوق مواصلاً مكاسبه للأسبوع الخامس 1.7% ليغلق عند 2900.39 نقطة بدعم أسهم العقار والاستثمار والسلع، بينما تراجع سوق العاصمة 2.9% إلى 5230.22 نقطة.

وقال وسطاء إن الأسهم المحلية حققت أداءً متبايناً في تداولات الأسبوع الماضي إذ صعد سوق دبي مستمداً الدعم بشكل رئيسي من سهم «إعمار العقارية» بينما تراجع سوق أبوظبي. وحصدت أسهم السوقين سيولة أسبوعية 1.96 مليار درهم موزعة بواقع 1.11 مليار في دبي.