اليورو والاسترليني لأدنى سعر في عامين

هبط اليورو إلى أدنى مستوياته في 26 شهراً أمس بفعل مكاسب الدولار بعد النبرة الحذرة التي تحدث بها مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بخصوص المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر الدولار أمام سلة من العملات أمس لأعلى مستوياته في 26 شهراً عند 98.93. وتراجع اليورو إلى أدنى مستوى في 26 شهراً أمام العملة الأمريكية عند 1.1034 دولار، بينما لامس الاسترليني أدنى مستوياته في 30 شهراً عند 1.2087 دولار. وسجل اليورو انخفاضاً 0.3 % إلى 1.1037 دولار وانخفض الجنيه الاسترليني أمام العملة الأوروبية الموحدة 0.2 % إلى 91.29 بنس لليورو وهبط الين الياباني إلى أدنى مستوى في 3 أشهر عند 109.32 ين للدولار. لندن - رويترز