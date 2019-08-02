2.7 مليار تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع 2.7 مليار درهم. وتم تسجيل 809 مبايعات بقيمة 1.3 مليار درهم، منها 71 مبايعة للأراضي بقيمة 300 مليون درهم و738 مبايعة للشقق والفلل بقيمة مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 37 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تليها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة.

وتصدرت الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 10 مبايعات بقيمة 21 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 67 مليون درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 15 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم مبايعات الشقق والفلل تلتها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم بمنطقة المركاض.

وتصدرت مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 98 مبايعة بقيمة 212 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 61 مبايعة بقيمة 69 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 1.4 مليار درهم منها 82 رهن أراضٍ بقيمة 1.1 مليار درهم و174 رهن فلل وشقق بقيمة 300 مليون درهم، أهمها بمنطقة مرغم بقيمة 193 مليون درهم، ورهن بمنطقة ند حصة بقيمة 179 مليون درهم.