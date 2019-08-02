17 مليار درهم تجارة أبوظبي من السلع الزراعية والغذائية في 2018

المصدر: أبوظبي - وام

بلغت قيمة تجارة أبوظبي من السلع الزراعية والغذائية نحو 17 مليار درهم خلال 2018، تشكل ما نسبته 21.2 % تقريباً من إجمالي قيمة تجارة الدولة في هذا النوع من السلع وذلك بحسب أرقام مركز أبوظبي للإحصاء.

وبلغت قيمة واردات الإمارة من السلع الزراعية والغذائية 7.71 مليارات درهم نهاية العام الماضي، واستحوذت الواردات بذلك على 45.2% من إجمالي تجارة أبوظبي من هذه السلع. وعلى مستوى الصادرات، فقد بلغت قيمتها 6.5 مليارات تقريباً في حين وصلت قيمة المعاد تصديره 2.8 مليار.

وتصدرت منتجات المملكة الحيوانية والحيوانات الحية قائمة الأكثر استيراداً بقيمة 2.854 مليار درهم، تلتها المنتجات النباتية بنحو 2.4 مليار درهم، والمواد الغذائية بقيمة 2 مليار درهم، وتوزعت بقية المستوردات على الأسمدة والمبيدات الحشرية والزيوت الحيوانية والنباتية.

وبلغت قيمة صادرات أبوظبي من المواد الغذائية 3.23 مليارات درهم، في حين وصلت بالنسبة للحيوانات الحية ومنتجات المملكة الحيوانية 2.4 مليار درهم.

وفي تجارة إعادة التصدير للسلع الزراعية والغذائية فقد بلغت قيمة المنتجات النباتية المعاد تصديرها 1.63 مليار درهم والمواد الغذائية 880 مليون درهم ونحو 275 مليون درهم للحيوانات الحية ومنتجات المملكة الحيوانية وتوزع بقية المبلغ على المنتجات الأخرى.