«هب 71» ترحب بانضمام 7 شركات ناشئة من 6 قطاعات

المصدر: أبوظبي- البيان

أفادت منصة «هب 71»، أمس، بأن 7 شركات ناشئة ستبدأ عملياتها وتفتتح مقرات لها ضمن المنصة بأبوظبي. وتعمل الشركات الجديدة في عدد من القطاعات المتنوعة، وهي تقنيات الخدمات المالية والرعاية الصحية والسفريات والذكاء الاصطناعي و«بلوك تشين» والعمل الاجتماعي. وتضم القائمة شركتين أسسهما إماراتيان قررا بدء أعمالهما الخاصة، وهما باسل العسكري المؤسس الشريك لـ«ميد شايين»، وفيصل الحمادي مؤسس شركة «ياكوب». أما مجموعة الشركات الناشئة الأخرى التي ستبدأ العمل من المنصة فهي من خارج الإمارات، وتضم مؤسسين من جنسيات عربية وآسيوية ومن الولايات المتحدة، ومنهم أردنيون، حيث حرصوا على أن يكونوا جزءاً من منظومة أوسع للأعمال في أبوظبي، وتضم القائمة:

• ياكوب: وهي منصة لإدارة التغذية، حيث تتيح التواصل بين الآباء والأبناء والمدارس وجهات توريد الأغذية، وهي بذلك تسهم في تحسين عاداتهم الغذائية، وتعزيز التواصل في ما يخص التغذية الصحية، وإنتاج الوجبات.

• سفرباس: وهي منصة متخصصة في السفريات وتقوم على فكرة استخدام البرمجيات كخدمة، حيث تتيح حلول السفر لرجال الأعمال وإدارة التكاليف ضمن منصة واحدة.

• بروتندرز: هي منصة رائدة للأعمال تستهدف مجال الإنشاءات، وذلك من خلال تمكين أطراف هذا المجال للتواصل واستكشاف صفقات جديدة وإدارة أنشطة المناقصات والمزايدات.

• ميد شايين: وهي شركة متخصصة في تكنولوجيا الخدمات المالية ومنصة تداول رقمية، تم تصميمها لتناسب احتياجات الجهات الاستثمارية من المؤسسات والأفراد.