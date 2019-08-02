36.7 مليوناً أرباح «ديار للتطوير» خلال النصف الأول

المصدر: دبي - البيان

كشت «ديار للتطوير»، شركة التطوير العقاري والخدمات العقارية في دبي، أمس، عن نتائجها المالية للأشهر الستة الأولى المنتهية بتاريخ 30 يونيو. حيث بلغت إيرادات الشركة 337.6 مليون درهم في النصف الأول من العام بزيادة نسبتها 7.5% مقارنة بالفترة نفسها من 2018 والتي بلغت 314 مليون درهم. وبلغ صافي أرباح الشركة 36.7 مليون درهم خلال النصف الأول 2019، مقابل 65.2 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وسجلت «ديار للتطوير» إيرادات قدرها 161.8 مليون درهم خلال الربع الثاني 2019، بزيادة نسبتها 17.6% عن ذات الفترة من العام السابق، والتي بلغت 137.6 مليون درهم. أما صافي أرباح الربع الثاني من العام الجاري، فقد بلغ 18.5 مليون درهم.

وقال سعيد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة «ديار للتطوير»: «حققت الشركة معدلات نمو إيجابية منذ بداية العام 2019، في الوقت الذي نواصل فيه جهودنا لتعزيز التنوع في محفظتنا ونوشك على استكمال مشاريعنا الحالية. وتزامناً مع افتتاح مشروعنا القادم في قطاع الضيافة بالتعاون مع مجموعة فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا، ووصول منطقة أفنان في مشروع ميدتاون إلى مراحلها النهائية، نتطلع قدماً إلى مواصلة نمو أعمالنا خلال الأشهر المقبلة».

وكانت الشركة أعلنت مؤخراً عن وصول نسبة الإنجاز في منطقة أفنان إلى أكثر من 96%، ومنطقة دانية إلى 87%، ضمن مشروع ميدتاون، المجمع السكني التابع لشركة «ديار للتطوير». وقد تجاوزت المبيعات في كلتا المنطقتين 90%، ومن المتوقع تسليمهما خلال النصف الثاني من عام 2019.