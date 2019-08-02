118.6 مليوناً أرباح «أبوظبي الوطنية للتأمين» بنهاية يونيو

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين أمس نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019 حيث بلغ صافي أرباح الشركة 118.6 مليون درهم، مقارنة مع صافي أرباح بلغ 150.5 مليوناً للفترة نفسها من 2018. وارتفع صافي الأرباح للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو بنسبة 19.1% لتبلغ 66.0 مليون درهم، مقارنة مع 55.4 مليون درهم خلال الفترة نفسها من 2018.

وقال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان؛ رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: حققت الشركة نمواً في إجمالي الأقساط المكتتبة بلغ 29.5% خلال النصف الأول. كما حققت نمواً في صافي الأرباح بلغ 19.1% خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2019. ومع انتقالنا إلى النصف الثاني من 2019، ستواصل الشركة التركيز للحفاظ على أسس الأعمال القوية لتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل، وتعظيم القيمة للمساهمين، مع العمل في الوقت ذاته على توفير مستويات أعلى من رضا وولاء العملاء«.

وأضاف: نعرب عن خالص تقديرنا وامتناننا لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على دعمهم المتواصل واهتمامهم الدائم».

وقال أحمد إدريس، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين: يشكل أداء الشركة دليلاً هاماً على المستوى المتقدم من خدمة العملاء، والتميز على صعيد التكنولوجيا، والابتكار في توفير المنتجات والخدمات، إلى جانب التزام الشركة في مجال المسؤولية المجتمعية.

وخلال الأشهر الستة الأولى المنتهية في 30 يونيو 2019، ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة للشركة بنسبة 29.5% ليصل إلى 2.35 مليار درهم، مقارنة مع1.81 مليار درهم للفترة نفسها من 2018. وارتفع إجمالي أصول الشركة بنسبة 11.3% ليصل إلى8.07 مليارات درهم كما في 30 يونيو 2019، مقارنة مع 7.25 مليارات كما في 31 ديسمبر 2018.