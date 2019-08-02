255 مليون دولار أصول «الإمارات دبي الوطني ريت» للربع الأول

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة الإمارات دبي الوطني ريت، وهي صندوق استثمار عقاري يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية، وتديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول عن صافي قيمة الأصول للربع الأول المنتهي في 30 يونيو.

وبلغ صافي قيمة أصول الشركة دون الأرباح 255 مليون دولار (1,02 دولار للسهم الواحد) في نهاية الربع، والذي ترجم إلى 260 مليون دولار صافي قيمة الأصول مع الأرباح، وذلك قبل الموافقة على توزيع 5,4 ملايين دولار أرباحاً.

ويتعلق توزيع الأرباح بتوزيع الأرباح النهائي المستحق للمساهمين كما في 31 مارس 2019 (نهاية السنة المالية للشركة)، بعد موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة العادية الأخير في 24 يونيو 2019، وليتم دفعها بتاريخ 15 يوليو 2019.

وتبلغ قيمة المحفظة العقارية لشركة الإمارات دبي الوطني ريت 437 مليون دولار، مقارنة مع 450 مليون دولار في الربع السابق، ويعود السبب في الانخفاض إلى خسائر التقييم الناتجة عن التراجع السائد في سوق العقارات، إضافة إلى أن أحد أكبر المستأجرين في هذه المحفظة، شركة «هواوي»، سلّمت المساحة التي استأجرتها سابقاً في برج الثريا 1 في مدينة دبي للإعلام، حيث انتقلت إلى المكتب الرئيسي الذي بني لهذا الغرض. تضم المحفظة مجموعة متنوعة من العقارات يبلغ عددها 11 عقاراً، تتنوع فئاتها بين العقارات المكتبية والسكنية والأصول البديلة.

وكان العائد الإجمالي للمحفظة قوياً بنسبة 14.3%، مع نجاح عمليات التأجير في برج ضمان ومبنى بن غاطي تيراسز، حيث زادت نسب الإشغال بـ 3% و16% على التوالي. كما تبلغ نسبة الإشغال في محفظة الشركة حالياً 82%، بانخفاض نسبته 4% فقط.