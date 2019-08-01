171 صندوقاً أجنبياً في الإمارات

المصدر: أبوظبي- وام

بلغ عدد الصناديق الاستثمارية الأجنبية المسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع 171 صندوقاً خلال 2018، ما يعكس استمرار جاذبية الأسواق المالية المحلية للاستثمارات الأجنبية.

وتصدرت الصناديق الأجنبية التي يقع مقر تأسيسها في لوكسمبورج قائمة الأكثر نشاطاً في الدولة بواقع 95 صندوقاً تلاها إيرلندا 35 صندوقاً ثم الهند 17 صندوقاً وجزر كايمن 9 صناديق والسعودية 6 صناديق وباكستان 3 صناديق ومركز دبي المالي العالمي صندوقان.

ووصل عدد الصناديق لغايات الطرح العام 158 صندوقاً تشكل 92% من إجمالي عدد الصناديق الأجنبية، فيما بلغ عددها لغايات الطرح الخاص 13 صندوقاً.