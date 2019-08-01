«الإمارات دبي الوطني» يستكمل الاستحواذ على «دينيز بنك»

المصدر: دبي - البيان

أعلن بنكا «الإمارات دبي الوطني»، و«سبير بنك» الروسي عن اكتمال صفقة الاستحواذ على «دينيز بنك» التركي. وأبرم البنكان اتفاقية نهائية لشراء 99.85% من أسهم «دينيز إيه إس» في مايو 2018 مقابل 11.7 مليار درهم، وتم تعديل الاتفاقية في أبريل الماضي ليصبح مقابل الشراء 10.16 مليارات درهم. وحصل البنكان نهاية الشهر الماضي على موافقة الجهات الرقابية المعنية على اتفاقية شراء الأسهم المعادة صياغتها المبرمة بين الطرفين.

وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «نحن فخورون بأن نحقق إنجازاً جديداً في رحلة نمونا من خلال الترحيب بانضمام «دينيز بنك» إلى عائلة البنك، وفي منطقة تشهد نشاطاً تجارياً وحركة أعمال قوية عابرة للحدود مثل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، ويبرز عدد قليل من البنوك التي يمكنها أن تفرض حضورها على مستوى المنطقة».

وقال هيرمان جريف، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـ«سبير بنك»: «بعد بيع دينيز بنك، يستكمل سبير بنك مرحلة مهمة ومحورية في إطار تغيير استراتيجيته الدولية».