123.2 مليار دولار قيمة إصدارات الصكوك عالمياً خلال 2018

المصدر: دبي ـ البيان

أظهر إصدار للسوق المالية الإسلامية الدولية أمس أن إصدارات الصكوك العالمية العام الماضي بلغت 123.2 مليار دولار أمريكي، ما يمثل زيادة قدرها 5.5% عن إصدارات عام 2017 البالغة قيمتها 116.7 مليار دولار.

وأعلنت السوق نشر الإصدار الثامن من تقريرها السنوي للصكوك الذي يقدم معلومات قيمة عن اتجاهات وآفاق سوق الصكوك العالمية، وكذلك التطورات الأساسية الرئيسة حول إصدارات الصكوك عالمياً خصوصاً في الدول الأعضاء في السوق المالية الإسلامية الدولية.

ويصدر 90.44% من الصكوك القائمة والبالغة قيمتها 443.7 مليار دولار حالياً من عدد قليل من الأسواق الرئيسة في إصدار الصكوك وهي ماليزيا والإمارات والسعودية وإندونيسيا والبحرين، في حين أن دولاً أخرى مثل تركيا وباكستان وعمان ومناطق أخرى مثل أفريقيا من المرجح أن تقوم بزيادة حصتها في السوق خلال السنوات القادمة. وستصل الصكوك العالمية - التي يبلغ حجم الإصدار 100 مليون دولار أو أعلى في فترة تزيد على عام - والمقرر أن تنتهي خلال 2019 و2020 إلى 73.34 مليار دولار. وبالنظر إلى رغبة المستثمرين وإصدار الصكوك في مرحلة الإعداد، من المحتمل أن يتم إعادة تمويل هذه الصكوك المستحقة مع إصدارات صكوك جديدة.