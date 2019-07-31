سوق دبي يخترق حاجز 2900 نقطة بدعم العقارات والبنوك

المصدر: دبي ـ عمرو عادل

تباينت أسواق الأسهم المحلية في ختام تعاملات جلسة أمس وسط تراجع السيولة، مع تجدد سيطرة حالة الترقب على المستثمرين بشأن قرار الفائدة.

وصعد مؤشر سوق دبي بنسبة 1.08% مخترقاً مستوى 2900 نقطة ليغلق عند 2911.68 وهو أعلى مستوياته منذ 12 أغسطس 2018 بدعم رئيسي من قطاعي العقارات والبنوك، فيما انخفض مؤشر سوق أبوظبي 0.59% إلى 5331.14 نقطة بضغط من عمليات البيع لجني الأرباح مع هبوط أسهم العقار والبنوك والاتصالات والطاقة.

وتراجعت السيولة طفيفاً إلى 459.9 مليون درهم من 492.55 مليوناً في الجلسة السابقة، منها 306.6 ملايين في دبي، و153.2 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 298.17 مليون سهم، موزعة بواقع 225.76 مليوناً في دبي، و72.4 مليوناً في أبوظبي، من خلال 5004 صفقات.

سوق دبي

دعم من صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقارات 1.56% مع صعود «إعمار العقارية» بنسبة 1.5% مسجلاً أعلى مستوي له منذ 7 أغسطس 2018 عند 5.44 دراهم، وارتفاع «إعمار للتطوير» 3.66% ليغلق عند 4.82 دراهم وهو الأعلى منذ ديسمبر الماضي و«إعمار مولز» 1.42% و«الاتحاد العقارية» 1.36%.

وارتفع قطاع البنوك 0.8% مع صعود «دبي الإسلامي» 0.94% و«الإمارات دبي الوطني» 0.86%. وصعد قطاع الاستثمار بدبي 2.26% مع صعود سهم «سوق دبي المالي» مرتفعاً 5.09%، و«شعاع كابيتال» 1.7% و«دبي للاستثمار» 1.4% وزاد قطاع السلع 1.1% بدعم ارتفاع «دي إكس بي» 1.33%.

وارتفع قطاع النقل بنسبة 0.70% على أثر صعود «العربية للطيران» 1.79% ليغلق عند 1.14 درهم أعلى مستوى له منذ مايو 2018، وارتفع قطاع الخدمات 0.25% مع صعود «أمانات» 0.50%، وزاد قطاع التأمين بنسبة 0.10% مع ارتفاع سهم «دبي الوطنية للتأمين» 3.66%.

وتراجع قطاع الاتصالات 0.54% مع انخفاض «دو» بالنسبة ذاتها.

وسجل سهم «سوق دبي المالي» أكبر نسبة ارتفاع بنحو 5.09% مغلقاً عند 0.950 درهم، فيما كان سهم «مصرف السلام»، الأكثر انخفاضاً 2.7% إلى 1.06 درهم.

وتصدر سهم «إعمار» التداولات في سوق دبي مستقطباً سيولة بنحو 56.37 مليون درهم، ليغلق عند 5.44 دراهم.

سوق أبوظبي

وفي سوق أبوظبي، تراجع قطاع البنوك 0.35% بفعل هبوط «أبوظبي الأول» 0.5% وسهم «البنك العربي» 9.68% و«رأس الخيمة الوطني» 1.08% و«الشارقة» 0.81% وهبط قطاع الاتصالات 1.35% مع انخفاض «اتصالات» بالنسبة ذاتها، وانخفض قطاع الاستثمار 1.32% مع تراجع «الواحة كابيتال» 1.87% و«إشراق» 0.46%. وتراجع قطاع العقارات 1.18%.

ونزل قطاع الطاقة 0.39% مع تراجع سهم «طاقة» 1.35% و«أدنوك للتوزيع» 0.74%.

إفصاحات

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