بورصة دبي للطاقة تطرح عطاءً تجريبياً لخام عُمان

المصدر: دبي - عمرو عادل

قال مصدر مطلع لدى بورصة دبي للطاقة، إن البورصة قامت صباح أمس بدعوة العملاء المشاركين في التداول عبر منصتها وعددهم 120 شركة، للمشاركة في عطاء تجريبي لخام عُمان.

وأضاف المصدر في إفادة لــ «البيان الاقتصادي»، إنه يمكن للمشترين تقديم العروض لشراء مليوني برميل من الخام العُماني للتحميل في أكتوبر المقبل، موضحاً أن البورصة، عادة ما تجري عطاءات تجريبية قبل طرح مزادات لبيع الخام.

ويعتبر خام عُمان، ثالث معيار سعري للنفط الخام في العالم، والمعيار الوحيد للنفط الخام، الذي يتم تصديره من عُمان ودبي. وتهدف بورصة دبي للطاقة، وهي أول بورصة دولية في منطقة الشرق الأوسط لعقود الطاقة الآجلة والسلع، إلى تزويد شركات إنتاج النفط والمتداولين والعملاء المهتمين بالأسواق التي تقع شرق السويس بأسعار تتسم بالشفافية للنفط الخام.