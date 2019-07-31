بنوك الإمارات تتصدر خليجياً في التسهيلات الائتمانية العقارية

المصدر: الكويت - البيان

سجل إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع العقاري من قبل البنوك الخليجية في الربع الثاني 2019 نمواً بنسبة 3% على أساس ربع سنوي، حيث بلغ 202.7 مليار دولار. وقدمت بنوك الإمارات أكبر قدر من التسهيلات الائتمانية خلال الربع الثاني، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 2.16 مليار دولار من الائتمان الإضافي على أساس ربع سنوي، وذلك استناداً لبحوث كامكو.

ومن حيث قروض الرهن العقاري، تحسن إجمالي قروض الرهن العقاري الممنوحة في دبي بنسبة 13.1% وبلغ 36.1 مليار درهم في الربع الثاني، في حين تراجع عدد قروض الرهن العقاري بنسبة 7.6% خلال الفترة نفسها.

وانتعشت صفقات المبيعات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء البحرين) في النصف الأول، حيث تحسنت القيمة الإجمالية للصفقات بنسبة 9.7% وبلغت 45.9 مليار دولار مقابل 41.9 مليار دولار في النصف الأول 2018، وفقاً لبحوث كامكو. وارتفع عدد الصفقات أيضاً بنسبة 18.9% خلال الفترة نفسها وبلغ 281,168 صفقة خلال النصف الأول.

وتشير تقديرات كامكو إلى أن تحسن مستوى الصفقات جاء على خلفية تراجع الأسعار نظراً لتراجع متوسط قيمة الصفقة العقارية الواحدة في دول مجلس التعاون الخليجي في النصف الأول 2019 بنسبة 7.8%، حيث بلغت حوالي 163,2 ألف دولار ي مقابل 177 ألف دولار أمريكي للصفقة في النصف الأول من العام 2018.

وكانت مؤشرات القطاعات العقارية في أبوظبي والكويت الأفضل أداءً على مستوى المنطقة خلال النصف الأول، حيث ساهم الإعلان عن تعديل قانون الملكية العقارية وإزالة قيود التملك للأجانب وخفض رسوم التسجيل العقاري بما ساهم في تعزيز الطلب على مستوى القطاع ودفع الأسهم العقارية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى الارتفاع.

وظلت بقية المؤشرات القطاعية في سوق دبي المالي والسوق السعودي تتحرك ضمن نطاق محدود بنهاية النصف الأول من العام 2019، بينما سجلت صناديق الاستثمار العقارية المتداولة في السوق السعودي نمواً بنسبة 4.1% خلال الفترة نفسها.

وأظهرت البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن صفقات المبيعات العقارية في النصف الأول من العام 2019 ظلت مستقرة مقارنة بالنصف الأول من العام 2018 من حيث كل من قيمة وعدد الصفقات، حيث ارتفع عدد الصفقات هامشياً بنسبة 0.5 على أساس سنوي وبلغ 18,185 صفقة مقابل 18,088 صفقة في النصف الأول من العام 2018. في حين ارتفعت قيمة الصفقات بنسبة 0.6% خلال الفترة نفسها من 39.3 مليار درهم في النصف الأول من العام 2018 إلى 39.6 مليار درهم في النصف الأول من العام 2019.