الأسهم تعود للأخضر بمكاسب 5 مليارات درهم

المصدر: دبي - عمرو عادل

تعززت المعنويات في الأسواق المحلية وربح رأس المال السوقي للأسهم ما يناهز 5 مليارات درهم مع ختام جلسة أمس، مدعوماً بتزايد التوقعات المتفائلة بشأن خفض الفائدة ونتائج الشركات الكبرى، ما حفز المستثمرين على الشراء في غالبية القطاعات، لا سيما مع تداول الأسعار عند مستويات سعرية مغرية وجاذبة.

وعاد مؤشر سوق دبي للمربع الأخضر بعد هبوطه لجلستين متتاليتين، ليصعد بنسبة 1.21% إلى 2880.61 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس من العام الماضي، مدعوماً بمكاسب أسهم العقار والاستثمار والسلع، وزاد مؤشر سوق أبوظبي بنحو 0.27% ليغلق عند 5362.83 نقطة، مع ارتفاع أسهم العقارات والبنوك والاتصالات.

وارتفعت السيولة إلى 492.55 مليون درهم من 274.4 مليوناً في الجلسة السابقة، منها 296.05 مليوناً في دبي، و196.5 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 297.2 مليون سهم، موزعة بواقع 211.10 مليوناً في دبي، و86.10 مليوناً في أبوظبي، من خلال 5617 صفقة.

وبلغت المكاسب السوقية للسوقين 5.03 مليارات درهم بنهاية جلسة أمس، بعدما حققت أسهم دبي مكاسب سوقية 4.14 مليارات، وسجلت أسهم أبوظبي 887.98 مليون درهم، لتصل الرسملة الإجمالية 920.4 ملياراً.

سوق دبي

وارتفع قطاع العقارات بنسبة 3.08% مع صعود «إعمار العقارية» 3.88%، و«داماك العقارية» 3.21%، و«إعمار مولز» 2.43%، و«أرابتك القابضة» 1.12%، و«إعمار للتطوير» 1.09%، و«الاتحاد العقارية» 0.82%، وزاد قطاع الاستثمار بنسبة 2.42% مع ارتفاع سهم «سوق دبي المالي» 6.23%، و«مجموعة السلام القابضة» بنسبة 2.6%، «دبي للاستثمار» 1.46%. وصعد قطاع التأمين بنسبة 2.08% مع ارتفاع «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين» 13.9%، و«سلامة للتأمين» 2.47%.

كما زاد قطاع الصناعة 8.33% بفعل ارتفاع «صناعات» 11.67%، و«الإسمنت الوطنية» 8.33%. وفي المقابل تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.01% مع انخفاض «الإمارات دبي الوطني» 0.43%، فيما ارتفع «دبي الإسلامي» 0.38%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً سيولة بقيمة 91.28 مليون درهم، ليغلق عند 5.36 دراهم وهو أعلي مستوى له منذ يونيو 2018، تلاه سهم «جي إف إتش» بتداولات 36.42 مليون درهم، مرتفعاً بنحو 2.25% إلى 0.955 درهم، ثم سهم «دبي الإسلامي» بسيولة 34.15 مليون درهم، ليصل عند 5.29 دراهم.

وسجل سهم «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين» أكبر ارتفاع بنسبة 13.89% إلى 4.1 دراهم، فيما كان سهم «تكافل الإمارات» على رأس الخاسرين بنسبة 4.14% إلى 1.39 درهم.

سوق أبوظبي

وفي سوق أبوظبي، زاد قطاع البنوك بنسبة 0.24% بفعل ارتفاع سهم «التجاري الدولي» 1.5% و«أبوظبي الأول» 0.50% و«أبوظبي الإسلامي» 0.41%. وارتفع قطاع العقار 0.57% على أثر صعود «القدرة القابضة» 9.66%، و«رأس الخيمة العقارية» 2.58%. كما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.34% مع صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وزاد قطاع الخدمات بنسبة 1.78% بدعم صعود «أبوظبي الوطنية للفنادق» 3.38%، وارتفع قطاع الاستثمار 0.66% مع صعود «الواحة كابيتال» 0.94%، و«إشراق» 0.23%.

وهيمن سهم «أبوظبي الأول» التداولات مستقطباً سيولة بقيمة 49.58 مليون درهم، ليغلق عند 15.98 درهماً، تلاه سهم «دانة غاز» بسيولة 38.29 مليون درهم، ليغلق عند 1.04 دراهم، ثم سهم «أبوظبي التجاري» بتداولات 36.78 مليون درهم، ليقفل عند 9 دراهم. وحقق سهم «القدرة القابضة» أكبر ارتفاع بنسبة 9.66% إلى 0.999 دراهم، فيما كان سهم «أسمنت الخليج» الأكثر انخفاضاً بنسبة 6.17% إلى 0.760 دراهم.

خفض الفائدة

قال وسطاء في السوق لـــ «البيان الاقتصادي»، إن الأسهم بدأت في التقاط أنفاسها مستفيدة من التوقعات الإيجابية لخفض الفائدة محلياً وعالمياً، وهو ما عزز معنويات المستثمرين وحفزهم على الشراء واقتناص الفرص مع تدني أسعار غالبية الأسهم، خصوصاً القيادية، في قطاعي البنوك والعقار.

إفصاحات

يجتمع مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع «أدنوك للتوزيع» الخميس لمناقشة البيانات المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو والموافقة عليها.

قالت شركة الاتصالات المتكاملة «دو» إنها لا تملك أي استثمارات أو ملكية في نظام كابلات الألياف الضوئية البحرية التي تعمل شركة «wi-tribe Pakistan» على بنائه لربط باكستان بالإمارات، وأضافت أنها دخلت في اتفاقية مع الشركة للسماح للكابل بالوصول إلى الإمارات والهبوط في منشأتها في كلباء، مؤكدةً أن علاقتها بالشركة هي علاقة تجارية بحتة.

يتخذ مجلس إدارة شركة «ديار للتطوير» قراراً بالتمرير بعد غد لمناقشة البيانات المالية للربع الثاني.

يناقش مجلس إدارة شركة «عُمان للتأمين» بعد غد البيانات المالية للربع الثاني.

أعلنت شركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة المدرجة في بورصتي أبوظبي ومسقط عن موافقة الهيئة العامة لسوق المال في عُمان على مقترح الشركة بشراء عدد 32 سهماً من أسهم الشركة «العُمانية الأوروبية للصـــناعات الغــذائية» والمملوكة حالياً بواسطة شركتها التابعة «صندوق فينكورب الأمل» ككسور في نسبة التملك. وتم شراء الأسهم بالقيمة الاسمية بنحو ريال عُماني للسهم وبذلك ترتفع ملــكية الشركة من 80.83% إلى 80.83%.

يجتمع مجلس إدارة شركة «ديجيتال سيرفس القابضة» المدرجة في بورصتي دبي والكويت غداً لمناقشة استبدال عضو مجلس إدارة.