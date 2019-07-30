نمو قياسي للعقود الآجلة بـ«دبي للطاقة»

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت بورصة دبي للطاقة أمس تحقيق زيادة قياسية ربع سنوية بلغت 45% في تداول العقود الآجلة للأسعار المستقبلية، بالإضافة إلى نمو في متوسط حجم التداول اليومي بنسبة 33% في النصف الأول من العام الجاري. وبلغ حجم العقود التي تم تداولها وفقاً للأسعار المستقبلية 208,997 عقداً في الفترة من أبريل إلى يونيو مقارنةً بـ143,703 عقود في الربع الأول.

وارتفع متوسط حجم التداول اليومي من 5,024 عقداً في يناير ليصل إلى 6,695 عقداً في يونيو في العام الجاري. وتمثّل الأسعار المستقبلية قيمة العقد الآجل لخام عمان خلال الأشهر القادمة، وهي تتيح للعملاء إمكانية التحوط من مخاطر تذبذب سعر خام عمان في المستقبل.

وكان متوسط حجم التداول اليومي للأسعار المستقبلية، من الشهر الأول إلى الشهر السابع، بلغ في يونيو 6,1 ملايين برميل، مقارنة بـ 3,5 ملايين في يونيو 2018.

ويعد هذا تطوراً محورياً منذ أن بدأت شركات النفط الوطنية، مثل أرامكو السعودية، اعتماد العقد الآجل لخام عمان من بورصة دبي للطاقة كجزء من آلية تسعير النفط الخام لديها. وبلغ حجم التسليم عبر البورصة لخام عمان 150 مليون برميل خلال الأشهر الستة الأولى من العام.