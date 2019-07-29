أسواق الأسهم تتراجع بفعل ضغوط بيع وانخفاض السيولة

المصدر: دبي ــ عمرو عادل

تراجعت أسواق الأسهم المحلية بشكل طفيف في ختام تداولات أمس، إثر تعرضها لعمليات جني أرباح جزئية استهدفت بعض الأسهم القيادية في قطاعي العقار والبنوك، فيما تراجعت مستويات السيولة.

وانخفض مؤشر سوق دبي المالي للجلسة الثانية على التوالي، متراجعاً بنسبة 0.16% دون مستوى 2850 نقطة ليغلق عند 2846.07 نقطة مع هبوط أسهم شركات العقارات والاستثمار. ونزل سوق أبوظبي للمرة الأولى بعد 9 جلسات من الارتفاع المتوالي، ليهبط بنحو 0.73% عند 5348.50 نقطة مع تراجع غالبية المؤشرات القطاعية باستثناء السلع والاستثمار والخدمات.

وانخفضت السيولة من 568 مليون درهم في الجلسة السابقة إلى 274.4 مليون درهم، منها 181.6 مليوناً في دبي، و92.8 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 273.01 مليون سهم (180.2 مليوناً في دبي، و92.81 مليوناً في أبوظبي)، من خلال 3574 صفقة.

وقال وسطاء في السوق في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي»، إن ضغوط البيع التي تعرضت لها عدد من الأسهم القيادية والمنتقاة المدرجة بالأسواق المالية جاءت نتيجة عمليات جني أرباح على الأسهم التي شهدت ارتفاعات خلال الجلسات الأخيرة، وأضافوا أن عمليات التصحيح التي تشهدها الأسواق في الوقت الراهن تعتبر طبيعية، ومتوقعة نتيجة الارتفاع المتواصل للأسعار.

وأكدوا أن الأسهم المحلية تمتلك مقومات العودة للتحركات الإيجابية خلال الجلسات المقبلة، بفعل التوقعات المتفائلة لنتائج الأعمال إلى جانب ترقب خفض الفائدة عالمياً ومحلياً.

العقارات

وجاء تراجع سوق دبي بضغط هبوط قطاع العقارات بنسبة 1.11% مع تراجع سهم «إعمار العقارية» 1.34% و«إعمار مولز» 1.9% و«إعمار للتطوير» 1.1%، و«الاتحاد العقارية» بنسبة 0.3%، بينما صعد «داماك» 1.42%.

وهبط قطاع الاستثمار 0.25% مع انخفاض سهم «دبي للاستثمار» 0.72%، فيما ارتفع «سوق دبي المالي» بنسبة 1.31%، وارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 1.81% مع صعود سهم «دو» بالنسبة ذاتها، وصعد قطاع النقل 1.5% مع ارتفاع سهم «أرامكس» 2.5% و«الخليج للملاحة» 1%.

وزاد قطاع البنوك بشكل طفيف 0.07% بعد صعود «دبي الإسلامي» بنسبة 0.57%، ولكن هبط «الإمارات دبي الوطني» 0.4%. وارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.28% مع ارتفاع سهم «تبريد» بنسبة 0.56%.

وهيمن سهم «أرامكس» على النشاط في سوق دبي بنحو 26.14 مليون درهم، تلاه «جي إف إتش» بسيولة 21.28 مليون درهم. وحل «مجموعة السلام القابضة» في صدارة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 4.17% إلى 0.500 درهم، فيما كان «إعمار مولز» الأكثر تراجعاً بنسبة 1.91% إلى 2.06 درهم.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، هبط قطاع البنوك 0.79% بعد انخفاض سهم «أبوظبي الأول» 1.12% و«أبوظبي الإسلامي» 0.41%. وتراجع قطاع الطاقة 2% مع هبوط سهم «دانة غاز» 2.78% وسط أنباء عن قيام الشركة بتعيين مستشار لبيع أصولها في مصر فيما أعلنت الشركة رفع حصتها في حقلين بالعراق. كما هبط «أدنوك للتوزيع» 1.09%. ونزل قطاع العقارات 1.6% بعد انخفاض سهم «الدار العقارية» بنسبة 1.69%.

وجاء «دانة غاز» في صدارة التداولات بنحو 34.55 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بسيولة 24.24 مليوناً.

وكان سهم «رأس الخيمة للإسمنت الأبيض» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 14.51% ليغلق عند 1.01 درهم، فيما كان «أبوظبي الوطنية لمواد البناء - بلدكو» أكبر المتراجعين بنسبة 9.91% إلى 0.4 درهم.

إرشادات

نصحت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين عند اتخاذ قرار ببيع أو شراء ورقة مالية، بالاعتماد على التقارير المالية المفصح عنها دورياً وتحليلها أو الاستعانة بجهة متخصصة في التحليل المالي.

إفصاحات

يعتمد مجلس إدارة شركة «أملاك للتمويل» الأربعاء بالتمرير البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019.

تم تحديد اجتماع مجلس إدارة شركة «العربية الاسكندنافية» في 7 أغسطس لمناقشة مسودة البيانات المالية للربع الثاني .

يتخذ مجلس إدارة الشركة «الوطنية للتأمينات العامة» قراراً بالتمرير الخميس للموافقة على البيانات المالية للربع الثاني.

يناقش مجلس إدارة شركة مجموعة «أورينت للتأمين» الأربعاء البيانات المالية للربع الثاني.

يعقد مجلس إدارة شركة «دريك آند سكل إنترناشيونال» اجتماعه الأربعاء لمناقشة تعيين عضو جديد في لجنة الترشيحات والمكافآت.

يجتمع مجلس إدارة شركة «أرامكس» الأربعاء لمناقشة البيانات المالية المرحلية للربع الثاني.

يعقد مجلس إدارة الشركة «الوطنية للتبريد المركزي - تبريد» اجتماعاً الأربعاء لمناقشة نشاطات وأعمال الشركة.

ارتفعت أرباح شركة «دبي للتأمين» بنسبة 49.4% إلى 43.4 مليون درهم بنهاية النصف الأول من العام الجاري مقابل 29 مليون درهم في الفترة نفسها من 2018.

أعلنت شركة «رأس الخيمة العقارية» عن تحقيق أرباح بقيمة 15.84 مليون درهم بنهاية النصف الأول 2019 مقابل أرباح بـ 28.95 مليون درهم بنهاية الفترة نفسها من 2018.