«بلومبيرغ»: أسهم دبي صفقة رابحة

المصدر: دبي - سيد صالح

أكدت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء أن أسهم دبي استعادت جاذبيتها، وهي الآن تثير شهية المستثمرين على نحو متزايد، حيث ينظرون إليها باعتبارها صفقة رابحة.

ونشرت الوكالة أمس تقريراً خاصاً عن أسهم دبي قالت فيه إن أسهم دبي باتت الآن متداولة بأسعار أرخص نسبياً من أسعار الأسهم في الأسواق الناشئة الأخرى، الأمر الذي عزز جاذبيتها ورفع من حجم إقبال المستثمرين على تداولها.

وأوضح التقرير أن الفارق الآن بين السعر التقديري لأسهم دبي وقيمة أرباحها المتوقعة يقترب من أكبر قيمة له، والتي تحققت عام 2011.

وأضاف التقرير أن استعادة أسهم دبي لجاذبيتها على رادار الأسهم في الأسواق الناشئة يتجلى في أداء المؤشر العام لسوق دبي المالي خلال يوليو الجاري من واقع البيانات، حيث يقترب من تسجيل ارتفاع في قيمته بنسبة 7%، فيما سيكون أفضل أداء شهري له في غضون عامين.

وقال حسنين مالك، رئيس قسم استراتيجية الأسهم لدى شركة «تليمر» لوساطة الأسهم في دبي: «تبدو أسهم دبي الرخيصة جذابة، خاصة للمستثمرين المُهيأين لإجراء عملية تقييم للأسهم على المدى الطويل».

وقالت آرثي تشاندرا سيكاران، مدير محافظ استثمارية لدى «شعاع كابيتال» في أبوظبي: «في ظل تراجع تدفق الاستثمارات على الأسهم في الدول المجاورة، تقدم دبي أفضل عائدات محتملة للأسهم في المنطقة».