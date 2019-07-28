453 مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي في النصف الأول بنمو 4 %

المصدر: دبي - البيان

ارتفع صافي أرباح مجموعة البنك العربي النصفية بعد الضرائب والمخصصات إلى 453 مليون دولار في 30 يونيو 2019 مقارنة مع 436 مليون دولار للفترة نفسها من العام السابق بنمو 4% كما حافظ البنك على قاعدة رأسمالية متينة حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية 8.7 مليارات دولار.

وبلغت التسهيلات الائتمانية 26.2 مليار دولار في 30 يونيو مقارنة مع 25.5 مليار لنفس الفترة من العام السابق وبنمو 3% في حين نمت ودائع العملاء 3% إلى 34.1 مليار دولار مقارنة مع 33 مليار دولار في 30 يونيو 2018.

وأكد صبيح المصري – رئيس مجلس الإدارة على قدرة البنك على تحقيق النمو المستدام من خلال تعامل البنك بنجاح مع مختلف الظروف والتأقلم مع المستجدات والمتغيرات وخاصة في ظل التباطؤ الاقتصادي الذي تمر به المنطقة بالإضافة إلى اعتماد المجموعة على أسس مصرفية متينة وسياسة ائتمانية حصيفة ومحافظة.

وأفاد نعمه صباغ – المدير العام التنفيذي للبنك العربي بأن الأداء التشغيلي الجيد للبنك مكنه بالنمو بأرباحه التشغيلية بنسبة 5% لتصل إلى 698.7 مليون دولار كما في 30 يونيو 2019 نتيجة كفاءة توظيفاته والتنوع في المنتجات والخدمات المصرفية التي يقدمها، حيث نما صافي الفوائد المتأتية من الأعمال البنكية الرئيسية بنسبة 5% بالإضافة إلى كفاءة ضبط مصاريفه التشغيلية لتصبح نسبة الكفاءة 38%.

وأكد متانة المركز المالي للبنك نتيجة استمرار البنك في الحفاظ على مستويات سيولة مرتفعة حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 76.9% بالإضافة إلى تعزيز جودة محفظة التسهيلات الائتمانية مع الاحتفاظ بمعدل تغطية وصل إلى أكثر من 100%.