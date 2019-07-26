تباين أداء أسواق الأسهم المحلية وسط تراجع للسيولة

المصدر: دبي - عمرو عادل

أغلقت أسواق الأسهم المحلية على تباين في ختام تعاملات أمس، وسط تراجع مستوى السيولة وترقب المستثمرين لظهور محفزات جديدة أبرزها المزيد من النتائج المالية النصفية القوية، وتوقعات بخفض الفائدة. وصعد سوق أبوظبي بنسبة 0.57% أو ما يعادل 30.76 نقطة ليغلق عند 5387.77 نقطة مع ارتفاع أسهم «دانة غاز» و«الدار العقارية» و«اتصالات» إلى «أبوظبي الأول»، محافظاً على بقائه في المنطقة الخضراء للجلسة الثامنة على التوالي.

وتراجع سوق دبي بنسبة 0.18% بعد صعود لثلاث جلسات متتالية ليغلق عند 2850.69 نقطة بضغط من تراجع أسهم «الإمارات دبي الوطني» و«دبي الإسلامي» و«دو». وانخفضت السيولة من 613.2 مليون درهم في الجلسة السابقة إلى 568 مليون درهم، منها 250.81 مليوناً في دبي، و317.09 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 380.8 مليون سهم (135.17 مليوناً في دبي، و245.63 مليوناً في أبوظبي)، من خلال 6299 صفقة.

صعود

وقاد صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع الطاقة بنسبة 2.49% مع صعود سهم «دانة غاز» بنسبة 3.85% و«أدنوك للتوزيع» بنسبة 1.1%. وزاد قطاع الاستثمار بنسبة 1.65% مع ارتفاع سهم «إشراق» 3.3%، وارتفع قطاع العقارات 0.95% مع صعود «رأس الخيمة العقارية» 2.42% و«الدار العقارية» 0.85%.

وارتفع قطاع السلع 0.71% مع صعود «العالمية القابضة» 1.93%، وارتفع قطاع الاتصالات مع صعود «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وزاد قطاع البنوك 0.45% مع ارتفاع سهم «أبوظبي التجاري» 1%، وصعود «أبوظبي الأول» 0.5. وسجل قطاع التأمين ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.08% مع زيادة سهم «ميثاق» 5.15%. وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة 0.02% مع انخفاض «أسمنت رأس الخيمة» 0.77%. وهيمن سهم «أبوظبي التجاري» على نشاط التداولات في سوق دبي بنحو96.18 مليون درهم، ثم سهم «أبوظبي الأول»، بتداولات بقيمة 42.5 مليون درهم، ثم سهم «أبوظبي الإسلامي»، بتداولات بقيمة 36.42 مليون درهم. وتصدر سهم «ميثاق» الأسهم الرابحة مع صعوده بنسبة 5.15% إلى 0.674 درهم، في المقابل، كان سهم «رأس الخيمة للتأمين» الأكثر تراجعاً بنسبة 5% إلى 2.85 درهم.

تراجع

وتراجع سوق دبي بضغط من هبوط قطاع البنوك 0.47% مع انخفاض «الإمارات دبي الوطني» 0.43%، و«دبي الإسلامي» 0.2%. كما تأثر السوق أيضا بهبوط قطاع الاتصالات بنسبة 1.78% مع انخفاض سهم «دو» بالنسبة، وانخفض قطاع النقل 0.8% مع تراجع «الخليج للملاحة» 1.36% و«العربية للطيران» 0.89%، فيما هبط قطاع التأمين 0.57% مع انخفاض «أمان» 1.06% مع استقرار «سلامة» عند إغلاقه السابق. وفي المقابل ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.32% مع صعود «إعمار العقارية» بنسبة 0.38%، وارتفاع «أرابتك» بنسبة 1.7%، و«الاتحاد العقارية» 1.67 %، و«إعمار للتطوير»، 2.2%. وارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 0.75% مع مكاسب سهم «شعاع» 3% و«دبي للاستثمار» 0.73% و«سوق دبي المالي» 0.12%. فيما ارتفع قطاع السلع 2.36% مع صعود سهم «دي إكس بي» بنسبة 2.76%. وجاء سهم «إعمار» في صدارة النشاط بسوق دبي بسيولة 42.11 مليون درهم، تلاه سهم «جي إف إتش» بتداولات بقيمة 34.91 مليون درهم، ثم سهم «دبي الإسلامي» مستقطباً نحو 30.06 مليون درهم. وحل في مقدمة الأسهم الأربعة الرابحة «اكتتاب القابضة» بنسبة 4.35% ليغلق عند 0.192 درهم، في المقابل سجل سهم «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين» أكبر نسبة تراجع بنحو 10% إلى 3.6 دراهم.

مستثمرون

ومال المستثمرون الأجانب غير العرب والخليجيين بدبي نحو الشراء بصافي استثمار 39.7 مليون درهم، فيما اتجه العرب والمواطنون للبيع بصافي استثمار 39.7 مليون درهم موزعة بقيمة 266.68 ألف درهم للعرب و39.43 مليون درهم للمواطنين.

وفي أبوظبي، اتجه الأجانب غير العرب نحو الشراء بصافي استثمار 88.85 مليوناً.

تراجع

قال وسطاء في السوق لـ«البيان الاقتصادي» إن عمليات جني أرباح طبيعية على بعض الأسهم القيادية دفع مؤشر سوق دبي للتراجع، مشيرين إلى أن الارتفاعات القائمة بأبوظبي تأتي ضمن التوقعات الإيجابية حيال نتائج الشركات الكبرى والتي لم تعلن بعد، لافتين إلى أن الأسواق توفر فرصاً لاقتناص الفرص.

إفصاحات

ـــ حقّق بنك «أم القيوين الوطني» أرباحاً نصفية صافية 238.9 مليون درهم مقارنة بأرباح 237.8 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

ـــ حققت شركة «دار التأمين» صافي ربح بلغ 8 ملايين درهم خلال النصف الأول من عام 2019، بزيادة 21.4% مقارنة بصافي ربح بلغ 6.62 ملايين درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي.

ـــ دعت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» لعقد اجتماع لمجلس الإدارة الثلاثاء المقبل بناءً على طلب مساهمين يملكون ما يتجاوز 20% من رأس المال، لاتخاذ قرار بشأن سيف الصبيعري، ومحمد السويدي، وعبدالعزيز الحميدي من عضوية المجلس وانتخاب خلفاً لهم في حال قررت العمومية عزلهم وفتح باب الترشيح.

ـــ قررت شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير عقد اجتماع لمجلس الإدارة الأربعاء لمناقشة واعتماد البيانات المالية للربع الثاني 2019.

ـــ يجتمع مجلس إدارة «البنك العربي المتحد» الثلاثاء للموافقة على البيانات المالية الموحدة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019.

ـــ تعقد شركة «فودكو القابضة» اجتماعاً لمجلس الإدارة في 5 أغسطس للاطلاع على مسودة البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019.