«اقتصادية رأس الخيمة» تطلق معرض الواعد الصغير

المصدر: رأس الخيمة - أحمد ابوالفتوح

افتتح الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أمس الأول، معرض مبادرة «الواعد الصغير» في مركز المنار مول. ويقام المعرض بالتعاون مع أكاديمية رأس الخيمة للموهوبين، وبمشاركة 20 طالباً وطالبة من الفئة العمرية بين 13 إلى 21 سنة، حيث يعرضون مشاريعهم الخاصة ضمن برنامج المبادرة الصيفي، الذي يهدف إلى تأهيل الطلبة لممارسة الأعمال التجارية والاقتصادية لبناء جيل واعد قادر على دخول عالم الأعمال.

وقال الدكتور النقبي إن المعرض يستمر لمدة 3 أيام لعرض منتجات الطلبة بعد مشاركتهم في برنامج مكثف استمر 14 يوماً تحت إشراف أصحاب المشاريع الخاصة في رأس الخيمة، لإكسابهم مهارات صناعة المنتجات وتسويقها من خلال الأسواق المتاحة، مؤكداً التزام الدائرة بدعم هذه المشاريع الطلابية خلال المعارض القادمة، للخروج برواد أعمال مؤهلين لبدء مشاريعهم الخاصة في عالم التجارة والاقتصاد.

وأكد محمد المحمود نائب المدير العام بالإنابة مدير إدارة تطوير الأعمال في الدائرة، أن المبادرة تأتي ضمن رؤية دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، بالتعاون مع كافة الجهات المحلية والاتحادية، وتحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة لدعم رواد الأعمال والمشاريع الوطنية الناشئة القائمة على التنوع وتعزيز الابتكار في كافة القطاعات والمجالات وخاصة التجارية والاقتصادية.

وأشار إلى أن إطلاق الدائرة لمبادرة «الواعد الصغير» خلال العطلة الصيفية يستهدف إعداد الطلبة لدخول عالم التجارة والأعمال الخاصة، لافتاً إلى أن المبادرة تعد الأولى من نوعها بالتعاون مع أكاديمية رأس الخيمة للموهوبين، حيث تم تقسيم الطلبة المشاركين في المبادرة والبالغ عددهم 20 طالباً وطالبة، ضمن 4 مجموعات ضمن مشاريع التسويق والدعاية والإعلان، وإدارة المطاعم، وإعادة التدوير والديكور، والزهور والهدايا.

وأضاف: يستهدف المعرض توفير سوق مباشر لمنتجات المشاركين في ظل تقديمهم منتجات خاصة تم تسجيلها بأسمائهم، بهدف دعم أرباح المبيعات لتوزيعها على الطلبة، لافتاً إلى أن المبادرة حققت أهدافها مع ارتفاع مبيعات المعرض الذي يختتم اليوم، وسيتم اختيار الفائزين وتكريمهم من قبل الدائرة وفق تقييم الزبائن للمعرض، بحسب جودة كل منتجات وطريقة تسويقه والتعامل مع الزائرين .

وتابع : خصصت الدائرة مبالغ مالية لدعم كل مجموعة من المشاركين لشراء مستلزمات تصنيع المنتجات التي تدربوا عليها في المنشآت التجارية، لافتاً إلى أن الدائرة وضعت برنامجاً لتشجيع الطلبة على افتتاح مشاريعهم بهدف تقديم نموذج لرواد الأعمال والتوسع بالمبادرة في الدورات المقبلة.