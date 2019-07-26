«فيش لإدارة الأصول» تحقق نتائج جيدة خلال النصف الأول

المصدر: دبي- البيان

واصلت فيش لإدارة الأصول، تحقيق نتائج جيدة في تنمية أعمالها في النصف الأول من العام 2019 نتيجة للتدفقات الإضافية التي تجنيها الشركة والأسواق التي حققت فيها نتائج إيجابية.

ويتزامن ذلك مع احتفالها بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيسها. ودمجت الشركة المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة التي تتبعها بالكامل في عمليات البحوث.

واتخذت شركة فيش لإدارة الأصول منذ 10سنوات خطوة رائدة لإطلاق الاستراتيجية المستدامة للسندات القابلة للتحويل. والآن، في الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيسها، تأخذ شركة فيش موضوع الاستدامة خطوة أخرى إلى الأمام، وذلك من خلال تضمين المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة كمكون أساسي في عملية البحوث التي تعتمد على نهج يتجه من القاعدة إلى القمة.

وقال يورج ستورزينجر، الرئيس التنفيذي المشارك: تعمل لجنة المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في شركتنا باستمرار على تحسين نهجنا، مع مراقبة استخدام هذه المعايير في عمليات البحث والاستثمار لدينا. لقد حقق صندوق السندات المستدامة القابلة للتحويل بداية قوية في العام 2019، حيث وصل العائد المحقق إلى حوالي 9% خلال النصف الأول من العام.