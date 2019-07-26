طيران الإمارات: هناك حاجة لمزيد من الربط الجوي مع الهند

المصدر: دبي- أشرف رفيق

ذكرت طيران الإمارات، أن هناك حاجة إلى مزيد من الربط الجوي بين دبي والهند. وقالت الناقلة في مجلتها «السماوات المفتوحة»، إن اتفاقية الرمز المشترك مع شركة سبايس جيت تسهم في تحقيق هذا الغرض.

وكان وفد من كبار ممثلي طيران الإمارات توجه إلى الهند في أبريل الماضي من أجل توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سبايس جيت الهندية، وفتح مزيد من الطرق الجوية للمسافرين بين الهند ومدن في أفريقيا وأمريكا وأوروبا والشرق الأوسط.

وأكدت الناقلة، أن هناك حاجة إلى مزيد من الخدمات الجوية مع الهند من أجل تحقيق النمو على أكثر المسارات الجوية ازدحاماً بين الهند ودبي. وأشارت إلى أن غالبية الشركات التي تشغل رحلات بين دبي والهند تحقق متوسط عوامل تحميل تزيد على 90%، وهو مستوى يجعل بعض المسافرين لا يجدون المقاعد المطلوبة، ويحد من النمو في السوق. ويساهم رفع طاقة المقاعد بين دبي والهند أيضاً في تحقيق رؤية الهند 2040 بنمو قطاع الطيران في البلاد ليصل إلى 1.1 مليار مسافر خلال العشرين عاماً المقبلة.