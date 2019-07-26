باقات فندقية جديدة لجذب السائحين إلى دبي خلال الصيف

المصدر: دبي- البيان

قال شريف مدكور مدير عام فندق ميديا روتانا دبي إن القطاع الفندقي في دبي يطرح حالياً باقات جديدة لتعزيز جذب السياحة محلياً وخليجياً وعالمياً خلال الصيف.

وأشار إلى أن السوق السياحي في دبي يسجل معدلات نمو متواصلة من حيث أعداد الزوار وعدد الغرف الفندقية. وأضاف أن دبي شهدت خلال الفترة الأخيرة دخول مزيد من المنشآت الفندقية التي أضافت قيمة جديدة إلى السوق، من خلال توفيرها خدمات نوعية أسهمت في زيادة جاذبية السوق الفندقية.

ولفت إلى أن التوسعات المستمرة للناقلات الوطنية، والدور المحوري لمطار دبي الدولي، عزّزا من خيارات السفر إلى الإمارة برحلات مباشرة، ورحلات ترانزيت.

وأضاف أن تسهيلات إجراءات السفر، ودخول مزيد من الفنادق المتوسطة إلى السوق، والتوسع في افتتاح مزيد من المرافق والوجهات السياحية، فضلاً عن العمل على تعزيز سياحة الأعمال، كلها عوامل تسهم في زيادة شعبية دبي وجهة سياحية على الخريطة الدولية، مشيراً إلى ضرورة استمرار العمل على جعل دبي وجهة سياحية طوال العام من خلال البرامج السياحية المخصصة التي تستهدف بالدرجة الأولى زوار الدخل المتوسط، وطرح باقات سفر شاملة وذكية تتضمن مزايا عدة.

وأشار إلى أن فندق ميديا روتانا دبي طرح أخيراً باقات جديدة لزيادة معدل الإشغال حيث يمكن للسائح الحصول على الإقامة مع وجبة الإفطار، إضافة إلى فرصة الاختيار ما بين رحلة بحرية في المراكب الشراعية حول دبي مارينا، أو القيام بجولة استكشافية حول مدينة دبي.

والتجربة الأولى «رحلة حول دبي مارينا»، تمثل رحلة بحرية مدتها 90 دقيقة عبر مرسى دبي ونادي اليخوت وأبراج مارينا، وتتضمّن المواصلات من الفندق وإلى دبي مارينا وبالعكس مع بوفيه عالمي، إضافةً إلى فقرة ترفيهية لرقصة التنورة.

والتجربة الثانية هي «اكتشف مدينة دبي السياحية»، وهي رحلة استكشافية، حيث تتمتع بزيارة متحف دبي والتعرّف على أهم المعالم التاريخية للمدينة، مسجد جميرا المتميز، شاطئ جميرا، جزيرة النخلة، مول الإمارات- مع (سكي دبي) جنباً إلى جنب مع التسوق في دبي مول.