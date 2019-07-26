نمو أرباح «بتلكو البحرين» بالربع الثاني

المصدر: المنامة - رويترز

ذكرت وكالة «رويترز» أن شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) حققت 19.4 مليون دينار صافي الربح العائد للمساهمين في الربع الثاني، مقابل 157 مليون دينار قبل سنة.

وقالت: إن إجمالي الإيرادات بلغ 100.4 مليون دينار في الربع الثاني، مقارنة مع 100.5 مليون دينار قبل عام، كما أن صافي الربح العائد للمساهمين بلغ 34 مليون دينار في النصف الأول من العام، بزيادة 18% على أساس سنوي. أما إيرادات النصف الأول فقد بلغت 201.7 مليون دينار، بزيادة نسبتها 1% عن الأشهر الستة الأولى من 2018.

وبالنسبة لصافي ربح الربع الثاني فإنه يعكس مكسباً استثنائياً قدره 27.2 مليون دينار من بيع حصة بتلكو البالغة 90% في كواليتي نت. وقد تأثر صافي ربح الربع الثاني بانخفاض جديد قدره 20.3 مليون دينار في قيمة حصة بتلكو البالغة 26.94% في «سبأفون» باليمن.