23.6 ملياراً مكاسب الأسهم المحلية في أسبوع

المصدر: دبي - عمرو عادل

حققت الأسهم المحلية ارتفاعات قوية في ختام جلسة أمس، بعدما أضافت إلى قيمتها السوقية نحو 23.6 مليارات درهم بدعم من حالة التفاؤل السائدة بعد نتائج أعمال قوية للبنوك واتجاه المتداولين على الشراء في غالبية القطاعات.

وصعد مؤشر سوق دبي بأعلى وتيرة مكاسب أسبوعية منذ نهاية يونيو 3.17% إلى مستوى 2850.69 نقطة وهو أعلى مستوى في 8 أشهر، بدعم أسهم العقار والبنوك، فيما زاد سوق أبوظبي بنحو 3.25% ليغلق عند 5387.77 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ نهاية أبريل الماضي.

وزادت سيولة الأسهم من 1.93 مليار درهم إلى 2.51 مليار درهم منها 1.228 مليار في دبي، و1.284 مليار في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 1.45 مليار سهم توزعت بواقع 901.46 مليون سهم في دب، و546.17 مليون في أبوظبي.

ووفق حسابات «البيان الاقتصادي» أضافت الأسهم مكاسب خلال الأسبوع الماضي بقيمة إجمالية 23.63 مليار درهم توزعت بين 15.64 ملياراً في أبوظبي و7.99 مليارات في دبي لترتفع الرسملة السوقية إلى 919.2 مليار درهم بنهاية الأسبوع من 895.5 مليار درهم في الأسبوع السابق عليه. ودعم صعود سوق دبي مكاسب قطاع العقارات 6.1% وارتفع قطاع البنوك 2.62% وزاد الاتصالات 8.04%.

وارتفع التأمين 11.64% وقطاع الاستثمار 6.33% كما ارتفع قطاع السلع 5.68% وقطاع الاتصالات 3.96% . وفى سوق أبوظبي ارتفع قطاع البنوك 2.95% مع صعود «أبوظبي الأول» 3.07% و«أبوظبي التجاري» 3.88% وصعد قطاع الاستثمار 3.7% وزاد قطاع الاتصالات 2.65%.