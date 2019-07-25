الأسهم المحلية تواصل الصعود بمكاسب 2.7 مليار درهم

المصدر: دبي- عمرو عادل

تعززت معنويات المستثمرين في الأسواق المحلية في جلسة تداولات أمس، وربح رأس المال السوقي للأسهم ما يناهز 2.7 مليارات درهم، بدعم مواصلة صعود الأسهم القيادية في قطاعي العقار والبنوك وسط عمليات شرائية للأجانب.

وصعد مؤشر سوق دبي للجلسة الثالثة على التوالي، مسجلاً قمة جديدة هي الأعلى في العام الحالي بدعم رئيسي من «إعمار العقارية»، وارتفع المؤشر بنسبة 0.82% ليغلق عند 2855.74 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ 12 أغسطس 2018، مع مكاسب في معظم القطاعات وعلى رأسها الاستثمار والعقار والنقل.

وزاد سوق أبوظبي للجلسة السابعة على التوالي متجاوزاً مستوى 5300 نقطة مرتفعاً بنحو 0.25% ليغلق عند أعلى مستوى له من أواخر أبريل الماضي عند 5357 نقطة، مع ارتفاع أسهم العقارات والبنوك.

وانخفضت السيولة من 723.6 مليون درهم في الجلسة السابقة إلى 613.2 مليون درهم، منها 383.47 مليوناً في دبي، و229.74 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 404.4 ملايين سهم (299.56 مليوناً في دبي، و104.81 ملايين في أبوظبي)، من خلال 6865 صفقة.

وبلغت القيمة السوقية الإجمالية للسوقين 2.7 مليار درهم بنهاية جلسة أمس، بعدما حققت أسهم دبي مكاسب سوقية 1.68 مليار، وسجلت أسهم أبوظبي 1.12 مليار درهم.

العقارات

ودعم مكاسب دبي صعود قطاع العقارات 1.58% بدعم من ارتفاع «إعمار العقارية» 1.2% إلى 5.21 دراهم وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر الماضي، بعدما أبرمت صفقة مع مطار بكين داشينغ الدولي بشأن مشروع يتكلف 40.5 مليار دولار لتصل إجمالي مكاسب السهم 6.5% منذ بداية الأسبوع. كما ارتفع «إعمار مولز» 3.4% و«داماك العقارية» 5.88%،

وارتفع قطاع البنوك 0.19% مع صعود «الإمارات دبي الوطني» 0.43%، وفي المقابل استقر سهم «دبي الإسلامي» عند مستوى 5.25 دراهم.

وارتفع قطاع الاستثمار 1.62% مع صعود سهم «سوق دبي المالي» 7.6% مسجلاً أعلى مستوى له في 5 أشهر عند 0.839 دراهم بعد أن أعلنت الشركة عن ارتفاع الأرباح في الربع الثاني من العام، كما زاد سهم «شعاع كابيتال» 2.08%.

وصعد قطاع النقل 1.02% مع ارتفاع «أرامكس» 1.6%، و«الخليج للملاحة» 1.25% وزاد قطاع السلع 0.79% مع ارتفاع «دي إكس بي» 0.93%. وارتفع قطاع الخدمات 0.33% مع صعود «تبريد» 0.56%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً سيولة بقيمة 58.3 مليون درهم، تلاه سهم «أرامكس» بتداولات 49.89 مليون درهم، مرتفعاً إلى 4.37 دراهم. وسجل سهم «مصرف السلام- السودان» أكبر ارتفاع بنسبة 10.4% إلى 1.17 دراهم، فيما كان سهم «أجيليتي» على رأس الخاسرين بنسبة 9.58% إلى 5.76 دراهم.

سوق أبوظبي

وفي سوق أبوظبي، ارتفع قطاع الطاقة 3.1% على أثر صعود «دانة غاز» 5.05%، و«طاقة» 3.38%، كما ارتفع قطاع العقارات 1.29% مع ارتفاع سهم «منازل» 3.47%.

وارتفع قطاع الصناعة 1.12% مع ارتفاع سهم «أركان» 6.3%، و«سيراميك رأس الخيمة» 1.91%، وزاد قطاع الاستثمار 0.68% مع صعود سهم «إشراق» بنسبة 2.16%.

وارتفع قطاع البنوك مع صعود سهم «مصرف الشارقة الإسلامي» 1.77% بعد ما حقق المصرف ارتفاعاً بأرباحه الفصلية والنصفية، و«أبوظبي التجاري» 0.56%، وسهم «أبوظبي الإسلامي» 0.20% و«بنك الشارقة» 0.11%. وفي المقابل تراجع قطاع الاتصالات 0.34% مع انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وهيمن سهم «أبوظبي التجاري» التداولات مستقطباً سيولة 41.33 مليون درهم، ليغلق مرتفعا عند 9 دراهم. وحقق سهم «العالمية القابضة» أكبر ارتفاع بنسبة 15% إلى 2.07 درهم، فيما كان سهم «بنك رأس الخيمة الوطني» الأكثر انخفاضاً بنسبة 1.05% إلى 4.7 دراهم.

مستثمرون

مال المستثمرون الأجانب غير العرب بدبي نحو الشراء بصافي استثمار 57.62 مليون درهم، فيما اتجه العرب والخليجيون والمواطنون للبيع بصافي استثمار 57.62 مليون درهم موزعة بقيمة 32.45 مليون درهم للخليجيين و16.44 مليون درهم للمواطنين و8.73 ملايين درهم للعرب. وفي أبوظبي، اتجه الأجانب غير العرب نحو الشراء بصافي استثمار 45.56 مليوناً.

انتعاشة

قال وسطاء في السوق لـ«البيان الاقتصادي» إن الأسهم المحلية شهدت انتعاشة قوية معززة بمعنويات المستثمرين التي اهتمت بضخ سيولة جديدة في سهم «إعمار العقارية»، الذي أصبح عند مستويات جاذبة وسط توقيع اتفاقيات للتوسع الخارجي في بكين، لافتين إلى أن الأسواق توفر فرصاً لاقتناص الفرص.

إفصاحات

يعتمد مجلس إدارة شركة «أسمنت الخليج» الأربعاء المقبل البيانات المالية المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019.

يعقد مجلس إدارة الشركة «العالمية القابضة» اجتماعاً الاثنين المقبل لمناقشة انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس للفترة القادمة.

يجتمع مجلس إدارة «بنك الاستثمار» الأربعاء المقبل للاطلاع على البيانات المالية النصف سنوية كما هي في 30 يونيو 2019.